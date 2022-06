A Continental Tour Gold sorozatának lengyelországi, bydgoszczi állomásán Halász Bencét csak az olimpiai bajnok Wojciech Nowicki és a négyszeres világbajnok Pawel Fajdek tudta megelőzni. A Szombathelyi Dobó SE világ- és Európa-bajnoki bronzérmese hat érvényes kísérletét (76,55, 78,15, 77,08, 78,74, 78,81, 77,15) idei legjobbjának kétszeri megjavításával fejelte meg, ami most már 78,81 méter. A 25 esztendős Halász Bence lengyel ellenfelei közül legalább az egyiket szerette volna megelőzni. A végeredmény fényében nem tudta egykönnyen eldönteni, hogy a hat érvényes jó kísérletének és a harmadik helyének örül-e jobban, vagy annak, hogy egy hét leforgása alatt háromszor is sikerült javítani idei legjobbján.

– Már Győrben, a magyar csapatbajnokság elődöntőjében is összejött egy 78,72 méteres dobás, de a felkészülésemet rangos nemzetközi mezőnyben először csak most tudtam tesztelni – fogalmazott a Szombathelyi Dobó SE kiválósága.

– Ha egy kicsit még javítani tudok, és elérem a kellő sebességet, akkor a 80 méteres dobás is összejöhet – folytatta a Németh-fivérek tanítványa, akinek a műtött lábán most is ott volt a térdszorító. Mint mondta, csak a biztonság kedvéért hordja, mert az edzéseken már nem viseli. Nem sokkal később – 48 órán belül – Bence már Chorzówban állt dobóköbe.

– Jól elfáradtam Bydgoszczban, de az én szervezetem gyorsan képes regenerálódni – nyilatkozta Halász Bence. – Amúgy meg a legnagyobb világversenyeken is 48 órán belül kétszer kell a dobókörbe állni. Szokni kell ezt a ritmust, mert közeledik a Eugene-i világbajnokság, ahol újra a legjobbak – lehetőleg a dobogósok – közé szeretnék kerülni – tekintett előre a Dobó SE tehetsége, aki a Janusz Kusocinski Memorialon a negyedik kísérletére elért 78,88 méteres dobásával hét centimétert javított bydgoszczi eredményén. A dobogón a két lengyel induló – az olimpiai bajnok Wojciech Nowicki (81,58 m) és a tokiói harmadik Pawel Fajdek (79,62 m) – közé ezúttal a vb-ezüstérmes francia Quentin Bigot ékelődött be, aki 80,55 méterrel egyéni csúcsot ért el. Nem Halász Bence volt az egyetlen magyar atléta, aki a napokban rangos nemzetközi versenyen mérettette meg magát. A Szombathelyi Dobó SE másik kalapácsvetője, Rába Dániel Andújarban állhatott dobókörbe, ahol 73,16 méteres kísérletével az előkelő negyedik pozícióban végzett. Gyurátz Réka a Nagyszombatban megrendezett WA CT Silver versenyen vett részt, ahol ötödik helyezést ért el 71,57 m-es dobással, amely a Szombathelyi Dobó SE kiválóságának idei legjobb eredménye.

A kalapácsvető utoljára 2019 júliusában dobott akkorát, mint most a Continental Tour Silver-sorozatának szlovákiai versenyén.