Milos Konakov már 2017 óta tartozik a Falco kötelékébe. Dolgozott Szrecsko Szekulovics, majd Gasper Okorn segítőjeként. A 38 esztendős, már magyar állampolgársággal is rendelkező szerb szakember az idei szezonban szintet lépett, vezetőedző lett – és bajnoki címre vezette csapatát. – Az első perctől az utolsóig élveztem a szezon minden pillanatát – árulta el Milos Konakov. – Óriási élmény volt vezetőedzőként átélni a bajnoki címet! Pedig nem volt olyan egyszerű dolgunk, mint azt sokan gondolják. Az év elején három új játékos – Marcin Clark, Golomán György és Somogyi Ádám – érkezett, őket be kellett építeni a csapatba, majd menet közben Deontae Hawkins tette teljessé a keretünket. Változott a szakmai stábunk, Marko Csurovics lett a másodedző – menet közben, januárban pedig távozott tőlünk Gasper Okorn, aki szakmai tanácsadóként segített minket. Nem kerültek el minket a sérülések sem: Benke Szilárd, Váradi Benedek és Kovács Benedek is kénytelen volt hosszabb időt kihagyni – nem beszélve a kisebb problémákról.

És elbírtuk a kettős terhelést is, bejutottunk a második körbe a Bajnokok Ligájában. Az eredményeinkkel elértük, hogy a következő két magyar csapat szerepelhet a BL-ben – ez óriási eredmény a magyar kosárlabda számára! – Egész évben keményen dolgoztunk, a csapat hitt a munkában, hitt abban, hogy valóra válthatja a céljait – folytatta Milos Konakov. – Büszke vagyok a játékosaimra, öröm volt velük együtt dolgozni. Minden nehézségen együtt, csapatként léptünk túl. Persze voltak hullámvölgyek is, elért minket a fizikai, mentális fáradtság is. A döntő harmadik meccse után például mélyen voltunk. De összezártunk, sokat beszélgettünk, és a finálé harmadik, illetve negyedik mérkőzésén már olyan teljesítményt nyújtottunk, amire képesek vagyunk, amit elvárunk magunktól. Meggyőződésem, hogy megérdemelten, elsősorban a magas szintű védekezésünknek köszönhetően nyertük meg a bajnokságot – de jár a köszönet a klub minden munkatársának és természetesen a szurkolóinknak is. A jövőmet illetően a napokban egyeztetünk a vezetőséggel. Szeretnék maradni, és a klub is nyitott a folytatásra, de még tisztáznunk kell néhány részletet – zárta szavait a tréner.