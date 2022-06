A 3. percben kénytelen volt időt kérni a körmendi szakmai stáb (12-3). Visszatérve a pályára valamelyest rendezte sorait az MTE – de maradt az irányítás a Falcónál. Át is lépte a 10 pontot a hazai előny (16-5). Somogyi nagy formában játszott, termelte a pontokat, nem bírtak vele a körmendiek (7. perc: 20-5). De a Falco gépezete nem csak támadásban működött, ugyanis remekül védekezett, kiválóan lepattanózott a hazai gárda. Kósza triplákkal, és büntetőkkel tartotta látótávolságban ellenfelét a Körmend. Végül azért csak felvette az üzemi hőfokot a vendég is, így az etap hajrája már kiegyenlített csatát hozott, fogyott kicsit a különbség (27-18). A folytatásban próbált szigorítani a védekezésén a Körmend. De hazai oldalon Perl is elkapta a fonalat. Szinte minden támadását kosárral zárta a Falco, 5-0-val nyitott a játékrészt.

Már 16 pont volt a különbség a felek között, amikor Konszatntinidesz mester maga köré gyűjtötte a tanítványait (14. perc: 36-20). Közben kisebb csetepaté alakult ki a körmendi kispad mögött, ahol vegyesen ültek a hazai és a vendég szurkolók, de a biztonsági szolgálat rendet rakott. Mindez nem zavarta a Falcót, nem lassított, űzte, hajtotta ellenfelét – érezte, hogy most eldöntheti a mérkőzést. Gordon próbálta meccsben tartani a körmendi csapatot – a másik oldalon azonban több jó teljesítmény akadt. Tombolt a szombathelyi közönség. Már a 20 pontot karcolta a hazai fór. Úgy, hogy a triplákat ismét igen gyengén dobták a hazaiak. És meg is lett közte a 20 – egészen pontosan a 21 (18. perc: 48-27). Teljesen más sebességgel játszott a Falco, és roppant koncentráltnak tűnt. A Körmend akart, küzdött, de ezúttal nem volt lendület a játékában. A szünetben a hazai közönség már bajnokként ünnepelte az öltözőben vonuló, 21 pontos előnyt felépítő hazai csapatot (20. perc: 55-34).



Fordulás után jól kezdett a Körmend, nem adta fel a harcot. De aztán Benke lopott labdát, és zsákolt egy demoralizálót. Ettől függetlenül már jobban védekezett az MTE, igyekezett megnehezíteni ellenfele dolgát (24. perc: 59-42). A Falco viszont higgadt maradt, visszaverte a felzárkózási kísérletet. Remek védőmunkájára alapozva visszaállította biztonságos előnyét – 21 pont volt a különbség, kénytelen volt időt kérni a körmendi kispad (63-42). Távoli dobásokkal próbálkozott az MTE, ekkor már kevés sikerrel. Ráadásul a Falco belőtte magát távolról is – érett a kiütés (27. perc: 69-42). Konsztantinidesz mester perelt a bírókkal, kiharcolt magának egy technikait.

De senki és semmi nem tudta kizökkenteni a Falcót a saját ritmusából. Somogyi triplájával átlépte a 30 pontot a különbség (75-43). Gordon begyötört még egy duplát, így a harmadik negyed végén 75-45-ös eredmény állt a táblán. Eldőlt a mérkőzés – mert nem úgy tűnt, hogy a fáradtnak látszó Körmend vissza tud kapaszkodni 30 pontos hátrányból. A pályán is megnyugodtak a kedélyek, a játékosok is tudták, hogy eldőlt a bajnoki cím sorsa. Az edzők minden játékosnak lehetőséget adtak. Hazai örömjátéknak tapsolhattak a szombathelyi szurkolók – becsületükre legyen mondva, a körmendi publikum is alaposan odatette magát.



A Falco KC 2008, 2019 és 2021 után ismét, negyedszer is bajnok lett – teljesen megérdemelten jutott fel ismét a csúcsra.