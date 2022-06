Mint az elmúlt években, most is háromfordulós versenysorozat vette kezdetét a Fedett Uszoda és Termálfürdő udvarán. A cél az volt, hogy minél több versenyző tudjon indulni. A jelentkezők létszámával nincs is gond, a pályák men - nyiségével viszont igen, ezért aztán korlátozni kell a nevezők számát. A rendezvényeket az önkormányzat Sport és Ifjúsági Irodájának támogatásával bonyolítják le. Az ötfős rendezői stáb – Bedőcs Gergely, Gyűrű Tamás, Kolesánszky György Gyula, Sipos Zoltán és Szárnyas János – ezúttal is mindent elkövet a kiváló feltételek megteremtéséért. Az első fordulóra 12 női és férfi, 14 vegyes páros indulását engedélyezte a szakmai stáb.

A versenyekre végül hét női, 12 férfi és 12 vegyes páros nevezett. A második fordulóban 12 női és férfi, illetve 16 vegyes páros indulását engedélyezik a szervezők. Az I. Termál Kupa eredményei. Női páros: 1. Dóka Veronika–Donáczi Klaudia (Pirosak), 2. Kovács Barbara–Millei-Bonczók Eszter (Mikoboss), 3. Hittér-Szabó Dominika–Vécsey Veronika (Csomag), 4. Gosztola Bettina–Helmeczi Panka (Bepa), 5. Basa Gréta–Koller Emese (Rehabos+1). Férfi páros: 1. Gőczi Dániel–Szalai Kristóf (DSE), 2. Borsodi Gábor–Hérincs Gábor (Relytély Rt.), 3. Kovács Benedek–Kudron Dániel (Koku), 4. Szabó Gábor–Gőczi Roland (Roland Garros), 5. Mórocz Gergő–Kudron Márk (Beba Szombat). Vegyes páros: 1. Dónáczi Klaudia/ Kudron Márk (Szúrt2Minuszi), 2. Lakner-Simon Renáta/ Molnár Barnabás (Rebarni), 3. Nagy Dorina/Németh Patrik (Dopamin), 4. Koronczai Lilla/ Nagy Róbert (Korona), 5. Milei-Bonczók Eszter/Szabó Roland (Krumplibogarak).