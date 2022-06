A nyári strandsportsorozat következő állomásaként rendezték meg a városi páros teqballbajnokságot a HB Inter Trans Kupáért – a Sport és Ifjúsági Iroda támogatásával, Varga Jenő ötletgazda, fő szervező irányításával. A helyi versenyzők mellett zalai játékosok is neveztek az erőpróbára. A tornát körmérkőzéses formában bonyolították le, mindenki játszott mindenkivel, óriási keresztbe verések voltak – a két nyert játszmáig tartó mec - csek legtöbbje döntő játszmával fejeződött be. A bajnoki címet végül Biácsi Ferenc és Kovács Ádám kettőse gyűjtötte be. A második helyen Kormos Bence (Zalaegerszeg) és Nagy Barbara (Lovászi) végzett. A bronzérmes pozícióba két veterán, egyaránt 68 éves zalaegerszegi sportember, Boyér Sándor és Molnár Ferenc futott be, megelőzve a Kiss Csaba–Somfalvi Barna párost – utóbbi 12 évesen állt helyt a felnőttek mezőnyében. A legjobb 45 év feletti játékosnak Boyér Sándort választották, a legjobb játékosnak járó különdíjat megosztva kapta meg Biácsi Ferenc és Kovács Ádám, míg a legszebb pontért járó elismerést az ifjú Somfalvi Barna érdemelte ki. Szombaton 14 órától a már népszerű strandsportnap programjainak (egyéni teqball, asztalitenisz, vizes versenyek, szétrúgás) ad otthont a Tófürdő.