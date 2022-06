A közelmúltban az észtországi Elva városában rendezték a női és férfi U18-as világkupát, az U23-as világbajnokságot, valamint a felnőtt világbajnokságot. A felnőtteknél a vasi színeket a répcelaki Móricz Zoltán mellett a férfi válogatott szövetségi edzője, a Répcelaki SE mestere, Kiss Zsolt képviselte. Nos, a magyarok kiválóan teljesítettek: három érmet is szereztek. Móricz Zoltán vegyes párosban, vagy ahogy a sportágban hívják, tandem mixben második lett Sass Edittel a Győri Ipartechnika játékosával. Ugyancsak ezüstérmet gyűjtött be Zapletán Zsombor (Szeged) is, aki sprint versenyszámban állhatott fel a dobogó második fokára. Egyéniben a nőknél Hári Boglárka (FTC) is ezüstérmet szerzett.

A viadalon egyébként 15 ország tekézői vettek részt – több egyéni versenyszámot rendeztek és csapatban is öszszemérték erejüket a válogatottak. – Előzetesen egy vagy két éremre számítottam – különösen a férfiaknál volt brutálisan erős a mezőny, sok-sok klas - szis állt rajthoz – mondta Kiss Zsolt. – Az észtek remek házigazdának bizonyultak, kiváló volt a szervezés, elsőrangúak a körülmények, a csarnok és a tekepályák is. Ami a Móricz– Sass párost illeti, az edzőtáborokban már gyakorolták a közös dobásokat, úgy láttuk, összhangban vannak egymással, de azt túlzás lenne állítani, hogy összeszokott duót alkottak volna. A tandemnek egyébként az a lényege, hogy az egy csapatban szereplő két versenyző egymás után, felváltva dob. Tehát egyszer az egyik, aztán a másik. A vb-n összesen 32 páros indult tandem mixben, a magyar kettős az első körben egy szlovén, majd utána egy svéd párost, a négy közé jutásért pedig egy szlovák duót búcsúztatott magabiztosan, majd a döntőbe jutásért az osztrákok elleni meccs már nagy csatát, kiélezett küzdelmet hozott, végül szétdobásban nyertek a mieink.

Az aranyérmes u18-as páros.Balròl, hàtul: Oswald Dániel, Tròbert Jòzsef (férfi utánpòtlás szövetségi kapitány). Elöl: Harcos Ágnes (női utánpòtlás szövetségi kapitány), Kis-Horváth Luca

A fináléban a horvátok ellen játszottak Móriczék, de el kell ismerni, a horvát kettős megérdemelten nyert. Büszke vagyok Móricz Zoltán teljesítményére, ezüstérmére, végig kiegyensúlyozottan teljesített, annak pedig az idejét sem tudom, mikor szerzett utoljára vasi tekéző egyéni számban világversenyen érmet. Szóval le a kalappal Zoli és persze a magyar csapat előtt is. Magyar szempontból eredményes világbajnokságot zártunk – mondta. Az U18-as világkupán és az U23-as világbajnokságon megyénket a fiúknál Banai Bence (Sárvári Kinizsi), Gombos Gergely (Balogunyom) és a Zalaegerszegről nyáron Szentgotthárdra szerződött Oswald Dániel képviselte, a szövetségi kapitány pedig a Szentgotthárd vezetőedzője, Tróbert József volt. Oswald remekül szerepelt, rögtön a verseny első napján Kis-Horváth Lucával (Rákoshegy) párosban aranyérmet szerzett. Kis-Horváth Luca ezenkívül két ezüstöt is begyűjtött, miután egyéniben és összetettben is második lett.

– A miénk volt a legfiatalabb csapat a mezőnyben, úgyhogy abszolút elégedett vagyok a fiúkkal – tudtuk meg Tróbert Józseftől. – Maradt bennem némi hiányérzet, hiszen csapatban az ötödik helyünk ugyan jó eredmény, de könnyen meg lehetett volna a dobogó is. A 3599 kimondottan jó teljesítmény, de ha kicsit kevesebb üres dobásunk van, ha jobban koncentrálnak a fiúk, és ha kicsivel több a szerencsénk, előbb zárhattunk volna. Viszont Oswald kimagasló teljesítményt nyújtva nyert Kis-Horváthtal – le a kalappal előttük. Ami a másik két vasit illeti, Gombos csapatban kicsit feszülten játszott, a helyére beálló Oswald jól szállt be. Banai sprintszámban állt rajthoz, a 16 közé jutásért egy győzelem és egy vereség után szétdobásban, nagy csatában kapott ki. De ahogy említettem is, a parádés körülmények között rendezett viadalon remekül helytállt fiatal csapatom – büszke vagyok rájuk!