Tóth Milán a 2020/2021-es bajnokságban kilencszer volt kezdő, tízszer csere, két gólt szerzett. A magunk mögött hagyott, 2021/22-es bajnokságban viszont Németh Szabolcsnál stabil játékossá vált, 31 alkalommal kezdőként, háromszor csereként lépett pályára, és 11 gólt szerzett – ezzel a zöld-fehérek házi gólkirálya lett. Az első, komoly NB II.-es idényében tehát remekül teljesített az ózdi születésű, az Illés Akadémián nevelkedett, 20 esztendős csatár. Ősszel egyébként öt, tavasszal hat gólt jegyzett Tóth. – Emlékszem, amikor ős - szel beszélgettünk, öt gólom volt, és arra a kérdésre, hogy hány gólt várok magamtól a bajnokság végére, azt nyilatkoztam, hogy minimum tíz találattal elégedett lennék – mondta Tóth Milán. – Nos, 11 gólt szereztem a bajnokságban, úgyhogy ilyen szempontból a tavasz nekem jobb volt. De egyébként az őszöm és a tavaszom is hasonlóan sikerült.

A legkedvesebb gólomat a nyitányon, Pécsett szereztem. Már csak azért is, mert az volt az első gólom ebben a bajnokságban, és fiatal, még csak 19 éves játékosként sikerült eldöntenem a meccset. A legszebb pedig az utolsó előtti fordulóban, a Kecskemét elleni találatom, ahol bár kikaptunk, de a gólom miatt azért emlékezetes marad a meccs számomra. A győri, 2-0-s győzelmünk is emlékezetes volt, remek meccset vívtunk, ráadásul rengeteg szurkolónk elkísért minket, én pedig duplázni tudtam. Ráadásul anno a győri akadémiáról érkeztem Szombathelyre. Úgy érzem, fejlődtem az NB II.-ben. Noha szélsőnek tartom magam, ebben a bajnokságban középcsatárt játszottam – de aztán hamar megszerettem, megszoktam ezt a posztot is. És erőnlétben is előreléptem, sikerült megtartanom a labdát a nagydarab, fizikálisan erős védők mellett. Emellett úgy érzem, a mezőnyben is többet dolgoztam.

Örülök, hogy stabil játékossá váltam, összességében tehát jó szezonom volt, nem panaszkodom. – Ami a csapat szereplését illeti, a hatodik hely szerintem reális – folytatta a fiatal futballista. – Ha valaki a bajnokság előtt azt mondja, hogy hatodikként futunk be, aláírom. Aztán persze az őszi szereplésünk alapján végezhettünk volna talán előbbre is. Hogy miért nem sikerült? Például azért, mert tavasszal olyan csapatok ellen kaptunk ki itthon, akiket meg kellett volna vernünk. Nem mentség, de a kiesés ellen küzdő csapatok beásták magukat kapujuk elé, nehéz volt ellenük focizni. Sajnos nem tudtuk igazán feltörni a védelmüket. Míg egy Diósgyőr, egy Vasas ellen jól szerepeltünk hazai pályán, mert nemcsak mi, hanem ők is focizni akartak, éppen ezért nagyobb területünk is volt – ráadásul szerintem mindkét csapat ellen kifejezetten élvezetes, jó iramú meccset játszottunk. Másik ok, hogy hullámzó teljesítményt nyújtottunk tavas - szal, és amikor valakinek nem ment a játék, nem akadt olyan – mondjuk a kispadról beszállva –, aki becserélve igazán lendíteni tudott volna a csapat játékán. Ősszel a cserék is sokat segítettek, tavasszal kevésbé. – A nyári pihenő alatt először hazautaztam Ózdra, jelenleg pedig Görögországban pihenek – zárta szavait Tóth Milán. A vasiak hamarosan, június 20-án, tehát jövő hétfőn kezdik meg a felkészülést a július 31-én rajtoló, 2022/23-as bajnoki idényre.