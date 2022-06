Bár Szombathely nem számít a kajak-kenu sportág fellegvárának, így is szépszámú közönség volt kíváncsi az érdekes beszélgetésre. Gál László, a hagyományőrzők elnöke köszöntötte a tavalyi év legjobb női sportolójának választott kajakozót, majd rögtön el is kezdődött a kötetlen beszélgetés. Tamara élsportolócsaládban született, így nem volt kérdés számára, hogy sportolni fog. Édesanyja, Orosz Andrea válogatott úszó sportágában kezdett el sportolni, majd 11 éves korában édesapja szakterületére váltott. Csipes Ferenc olimpiai bajnok kajakozó irányítja azóta is edzéseit. A monoton úszás helyett megtalálta magának az igazi sportágat, amelyben minden korosztályos kategóriában nyert világversenyen aranyérmet.

Húszévesen mutatkozott be a felnőttek között Brandenburgban, mindjárt két Európa-bajnoki ezüstéremmel. Egy évre rá első világbajnokságán két aranyérmet nyert. Szabó Gabriellával párosban és a négyessel is a dobogó legfelső fokára állhatott, ahol olyan társai voltak, mint Kovács Katalin, Janics Natasa és Benedek Dalma. A sikerkarrier folytatódott, 22 évesen már megválasztották az év legjobb női sportolójának is. Készült a londoni olimpiára, de nagy csalódás érte, mert nem sikerült bekerülnie az ötkarikás játékokra utazó kajak négyesbe. A következő évek igazi hullámvasutazást hoztak számára. Erről az időszakáról is őszintén beszélt. 2015-ben elkövetett egy buta hibát, amelynek eltiltás lett az eredménye.

Óriási akaraterővel és kitartással ismét a legjobbak közé küzdötte fel magát. A londoni kisiklást feledtetve 2016-ban először az Európa-bajnokságon, majd a riói olimpián is aranyérmet nyert kajak négyesével (Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Fazekas-Zur Krisztina, Csipes Tamara). 2017 novemberében anya lett. Ez a változás nem törést hozott az életében, hanem motivációt jelentett számára. Az anyaság tudatosságban és mentálisan nagyon megerősítette. Olívia lánya nevelése mellett újra kajakozott, hiába volt minden megterhelőbb, de végül elérte a kitűzött célját. A tokiói olimpián a négyes megvédte olimpiai bajnoki címét, majd egyéniben egy arannyal felérő ezüstérmet szerzett.

A döntő futamát a jelenlévők újra megnézhették Csipes Tamara közvetítése mellett. Nemcsak a tokiói olimpia legeredményesebb versenyzője lett, hanem újra megválasztották az év női sportolójának is. Az est végén a közönség is kérdezhetett a kiváló kajakozótól. Kiderült, az idei év inkább a pihenésről szól számára, amit majd két kemény esztendő követ. Az igazi cél a párizsi olimpia lesz. Tamara tervei szerint 35 évesen fejezi be aktív pályafutását, amikor lánya megkezdi az általános iskolát.