Az őszi kilenc pontjához tavasszal 14-et tett hozzá a Halogy SE-Boldizsár Trans együttese, így a kilencedik helyről fennállása legjobb eredményét elérve az ötödik helyen zárta az NB I.-es bajnokságot. Sőt, kis szerencsével akár még előbbre is végezhetett volna a hazai meccseit Szentgotthárdon játszó gárda.

– Munkahelyi elfoglaltságok miatt ősszel több játékosunkat is nélkülöztük, és ugyan tavasszal sem sokat javult a helyzet, idén sikerült megtalálnunk az optimális csapaösszetételt – mondta Németh László, a halogyi együttes játékos-edzője.

– Mindössze nyolc felnőttjátékosunk volt, és előfordult, hogy a két legjobb tekézőnk nem tudott játszani. Erős csapatok alkották az NB I.-et, így különösen nagy szó az ötödik hely és hogy tavasszal hét győzelem mellett csak négyszer kaptunk ki, ráadásul kettő az előttünk álló Köfém és Csákánydoroszló ellen vállalható volt. A Köfém ellen Dévai Balázs sérülés miatt nem játszhatott, ha ő ott van, az egyébként is szoros meccset behúzzuk. A Nyergesújfalu mumusunk, ellenük ezúttal is alulmaradtunk, a Nagykanizsánál pedig hiába vagyunk jobbak, kikaptunk. Ugyanakkor a Balogunyomot Szombathelyen 6:2-re legyőztük, nem is emlékszem, hogy ilyen korábban bármikor előfordult volna.

- A Bábolnát pedig idegenben fantasztikus hangulatú meccsen – mindkét szurkolótábor kitett magáért – 6:2-re vertük, felejthetetlen összecsapás volt. Az ötödik helyben nagyban közrejátszott, hogy a mögöttünk álló csapatok nagy részét oda-viszsza sikerült megvernünk, ezek a pontok sokat számítottak a végelszámolásnál. Így például a Sárvár vagy a Sopron elleni sikerek is fontosnak bizonyultak. Ahhoz képest, hogy egy évvel korábban az utolsó fordulóban a Pét ellen ki-ki meccsen sikerült bennmaradnunk, most már az utolsó három-négy forduló előtt bebiztosítottuk a szezon előtti célkitűzésünket, a biztos bennmaradást. Sőt, ha kicsit nagyobb szerencsénk van, a negyedik hely is összejöhetett volna. Ami az egyéni teljesítményeket illeti, a három legeredményesebb játékosunk Horváth Attila, Dévai Balázs és jómagam voltam. De valamennyi játékosom megtette a magáét, a fiatal Rejtli Kornél kifejezetten szép jövő előtt áll.

– Két játékost igazoltunk, Rejtli László Nagymizdóról érkezett, nálunk együtt tekézhet fiával, Kornéllal – folytatta Németh László. – Laci óriási erősítést jelent, vele a következő bajnokságban az első négy hely valamelyikét is elérhetjük. Szentgotthárdról László Attilát igazoltuk le. A felkészülést augusztus első hetében kezdjük, heti egy edzésünk lesz, felkészülési meccseket vívunk, és tornákra is utazunk. Egyelőre jól megérdemelt pihenőjüket töltik a fiúk.