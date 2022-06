Ekkor jelentették be, hogy a kispályás bajnokságok történetében először minden igazolt játékosra biztosítást kötött a szövetség a Groupama Biztosítóval. Érdekesség, hogy a bajnokság folyamán három futballista szenvedett komolyabb sérülést, mind a hárman lábtöréssel kerültek kórházba. Tavasszal csupán egy nap meccseit kellett elhalasztani az időjárás miatt. Többször is volt eső napközben, de a mérkőzéseket mindig le lehetett játszani. A június 9-én véget érő bajnokságban összesen 539 mérkőzést játszottak le, hetente 800-850 amatőr futballistának biztosított rendszeres sportolást a pontvadászat. A bajnokságot nyolc játékvezető kezdte, tavasszal ez a létszám 11-re bővült. Mindössze kétszer akadt dolga a fegyelmi bizottságnak, mind a két játékost eltiltotta. A bajnokságtól két csapat lépett vissza létszámproblémák miatt. A versenybizottság már elkészítette a 2022–2023-as bajnokság versenykiírását, amelyet a héten e-mailben megkapnak a csapatvezetők.

A 2021–2022-es amatőr városi kispályás labdarúgó-bajnokság végeredménye,

A csoport: 1. Don Pepito, 2. Atlantisz SÉ SE, 3. FocIszak FC. Gólkirály: Horváth Gergely (Hajnal Presszó) 36 gól.

B csoport: 1. LK Bulls, 2. Szikla M.F.C, 3. Ölbői Horgásztó. Gólkirály: Takács Soma (LK Bulls) 23 gól.

C csoport: 1. The 3rd Team, 2. Atanács, 3. Screen Works-Szikla. Gólkirály: Szakály Bence (Vasi Meteor) 38 gól.

C csoport: 1. Wanted FC, 2. Tűzoltóság, 3. Classic FC. Gólkirály: Tóth Ferenc (Classic FC) 39 gól.

Öregfiúk: 1. Falco-Piac Café, 2. Vasi Korall Kft., 3. Palace Póker Club. Gólkirály: Horváth Róbert (Falco-Piac Café) 48 gól.

Szenior: 1. Örökifjak, 2. Falcold, 3. Borbarátok. Gólkirály: Németh József (Örökifjak) 25 gól.

A díjkiosztó előtt egy kisebb, megható ünnepség keretében búcsúztatták el a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség három kipróbált, rutinos, rengeteg tapasztalattal felvértezett munkatársát: Szerdahelyi János 40, míg Czeglédy Gyula és Németh Lajos egyaránt 35 esztendő után távozik a szövetség közösségéből, kötelékéből.