A Kick-box Utánpótlás Magyar Bajnoki Döntőre 245 versenyző 412 nevezést adott le. A bajnokság győztese automatikusan válogatott kvótát szerzett a korosztályos világversenyen való indulásra. A nevezések számán látszott, hogy sokan szeretnének kijutni Jesolóba, ahol az idei világbajnokságot rendezik.

A vasi egyesületek közül a Castrum Sec-Dinamica SE Körmend három versenyzője kitűnő teljesítményt nyújtva hat dobogós helyet szerzett. Mindhárom dinamicás versenyző kadet II.-es körcsoportban küzdött. Horváth Szabolcs -42 kg-ban két szabályrendszerben sem talált legyőzőre. Light-contact szabályrendszerben előbb nyergesújfalui, majd csepeli ellenfelét is magabiztosan verte, így ebben a szabályrendszerben begyűjtötte az aranyérmet, és ezzel bebiztosította helyét az utánpótlás-válogatottban. Kick-light szabályrendszerben is magabiztosan versenyzett, és egyik ellenlábasának sem adott esélyt a győzelemre.

Az elődöntőben Zámborszky Bálintot győzte le 3-0 arányban, majd a döntőben Galba Krisztián is egyhangú pontozással maradt alul Szabolccsal szemben, aki nagyon jó lábmunkával elbizonytalanította ellenfelét, ezáltal versenytársa képtelen volt koncentrálni. A mérkőzés végén Szabolcs kezét emelték a magasba. Így ebben a szabályrendszerben is a körmendi versenyző képviselheti hazánkat az Olaszországban rendezendő őszi utánpótlás-világbajnokságon.

Antal Laura -60 kg-ban két szabályrendszerben is indult. Light contactban és kick-light szabályrendszerben is ezüstérmet szerzett. Óriási csatákat vívott, és nem sokon múlt a nagy bravúr. A kick-light küzdelmei sokkal meggyőzőbbek voltak a másik szabályrendszerben vívott csatáinál. A rutin hiánya miatt most még ellenfelei örülhettek, Laura pedig nem lehet elégedetlen a szépen csillogó ezüstéremmel.

Lakatos Erik +69 kg-ban szintén mindkét szabályrendszerben tatamira állt. Light contact mérkőzéssel kezdett, és egy bronzérmet sikerült begyűjtenie. Ez remek bemelegítésnek bizonyult, mert a kicklight szabályrendszerben sem tudta megállítani a harcklubos Varga Vince a döntőbe jutásért. A fináléban Ersing András várta, akivel most sem tudott elbánni Erik, de már jobb mérkőzést sikerült vívni a controllos harcos ellen.

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Club utánpótláskorú sportolói közül négyen utaztak el a tornára. A felkészülést egy komplett kis edzőcsapat irányította – Mayer Gábor vezetőedző munkáját segítette Kelemen Klementina és Holczmüller Bence is. Az agrobiosok közül Polgár Dávid kick-lightban és light contactban is aranyérmet szerzett. Prácser Botond pointfightingban a dobogó második fokán végzett, míg light contactban az előkelő harmadik helyen zárt.

Bedi Miklós pointfightingban bajnoki címnek örülhetett, ligh contactban pedig a dobogó harmadik fokára léphetett fel. Az Agrobio tehetséges női versenyzője, Barbarics Alexa szépen helytállt a tarjáni magyar bajnokságon, kick-lightban és light contactban is a hatodik pozícióban végzett.

A Skorpió Kick-Box SE-t idén Vörös Márton képviselte, aki a kadet II.-ben -63 kg-ban pointfighting és light contact szabályrendszerben is kipróbálta magát. Márton taktikus küzdelemmel pointfightingban harmadik, míg light contactban a dobogó második fokára állhatott fel. A legtöbb érmet – szám szerint húszat – a szombathelyi Controll SE versenyzői gyűjtötték be.

Kustánczi Dáriusz Leopárd, Ersing András és Prikler Márk is bajnoki címet szerzett kategóriájában mindkét szabályrendszerben, így ők biztosan ott lesznek a vb-n. A kadet I.-esek között Paksa Bendegúz -28 kg-ban második lett kick-lightban és light contactban is. Szőllős Mátyás -42 kg-ban lett harmadik mindkét szabályrendszerben. Kántor Krisztián -47 kg-ban light contactban ezüstöt, kick-lightban pedig bronzot szerzett.

Takács Bence +47 kg-ban két bronzéremmel gazdagodott mindkét ágon. Kadet II.-esek mezőnyében Kovács Sára Kata -46 kgban light contactban második, kick-lightban pedig harmadik pozícióban végzett. Szikora Máté -63 kg-ban kick-lightban ezüstnek, light contactban pedig bronznak örülhetett. Junior korcsoportban Pataki Barnabás -57 kg-ban light contactban második, kick-lightban pedig harmadik helyet szerzett.