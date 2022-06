Haladás-Viktória FC–MTK Budapest 0-3 (0-0). Haladás Sportkomplexum, 300 néző, bronzmérkőzés, 2. forduló, vezette: Sipos.

Haladás-Viktória: Varga L. – Németh A., Horti (Koprena, 68.), Balogh, Gődér, Kovács V. (Novák, 68.) – Urbán (Csizmadia, 82.), Sweatman – Feketevízi (Nagy V., 59.), Szil (Kiss-Lantos, 59.), Vladulescu. Edző: Székely Tibor.

MTK: Varga L. – Vas (Boyle, 78.), Vajda, Bokor – Taylor (Magyarics, 78.), Nagy V., Pinczi, Palkovics (Stefán, 46.), Podolska – Vachter, Milunovic. Edző: Farkas Attila.

Szép számú közönség előtt kezdődött a mérkőzés. A helyszínen tekintette meg a találkozót többek között Margret Kratz szövetségi kapitány és a szombathelyiek korábbi válogatott játékosa, az olasz Laziót erősítő Fördős Beatrix is. Élénk iramban kezdtek a csapatok, valamivel az MTK birtokolta többet a labdát, az első negyedórában Bíró Barbarának többször is védenie kellett. A vasiak idegesen futballoztak, nem véletlenül próbálta nyugtatni az alapvonal mellől többször is játékosait Székely Tibor vezetőedző. Ez valamelyest használt, a hazaiak is vezettek néhány formás támadást.