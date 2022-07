Nem tartott nagy szünetet a Rába-parti klub vezetősége és a szakmai stáb az elmúlt szezon bajnoki döntője után. Az élvonalbeli kosárlabda-bajnokság élcsapatai közül élen jár a Körmend a keretalakítással, hiszen a csapat vezetőedzője, Antonisz Konsztantinidesz Marjan Cakarun érkezésével kijelentette a klub közösségi oldalán, hogy teljessé vált a légiósok sora. Azt már korábban tudni lehetett, hogy a Rába-partiak magyar magja együtt marad. Stokes, Savic és Henry szolgálataira sem tartottak igényt a jövőben. A tréner elárulta, hogy két játékost próbáltak megtartani a tavalyi csapatból, Gordont és White-ot. Sajnos a bérigényük nagyon magas volt a klub költségvetéséhez képest, megtartásuk veszélyeztette volna az Egis Körmend anyagi biztonságát, így el kellett tőlük köszönni.

– Az volt a célunk, hogy a lehető legjobb játékosokat válasszuk ki a következő idényre – adott tájékoztatást az átigazolási időszakról Antonisz Konsztantinidesz. – A költségvetés most kicsit magasabb volt, mint az előző szezonban, ennek megfelelően megpróbáltunk a tavalyi szezonban szereplő játékosokhoz hasonló, vagy jobb kosarasokat találni. Hogy sikerrel jártunk-e, azt majd meglátjuk akkor, amikor elkezdődik a felkészülés.

Az új légiósokra kitérve Konsztantinidesz mester elmondta, hogy Brandon Anderson nem a klasszikus értelemben vett irányító szerepét tölti, hanem sokkal inkább egyfajta vezére kell, hogy legyen a csapatnak.

– Valójában egy olyan játékos, aki törődik a csapattársaival, azon dolgozik, hogy jobbá tegye őket, megfelelően irányítsa őket, hogy helyzetet teremtsen nekik. Anderson nagyon jól védekezik, ami az elmúlt szezonban például hiányzott Kamau Stokesnál. Új légiósunk minőségi játékosnak tűnik, akinek rengeteg potenciál van a játékában.

Wendell Mitchellről úgy nyilatkozott a körmendiek trénere, hogy rendkívül tehetséges, aki egyes-kettes poszton is könnyedén tud játszani. Villámgyors a labdával, rendkívül atletikus, nagyon jó dobó- és támadójátékkal rendelkezik, ami sok opciót adhat a piros-feketéknek támadásban. – A fő ok, amiért őt választottam, az az, hogy nagyon jó védő a labdás emberen és a labdától távol is – tette hozzá a vezetőedző.

Hármas-négyes posztra is kerestek még egy atletikus játékost, aki nagyon jól dobja a triplákat, és lepattanózásban is többet segít – így esett a választás Brandon Parrishre. Konsztantinidesz szerint nagy előnyt jelenthet a Körmend számára, hogy Parrish ismeri a magyar bajnokságot, illetve ízelítőt kapott az elmúlt szezonban a piros-feketék vezetőedzőjének filozófiájából.

– Mike Moore az a játékos, aki az elmúlt két évben hiányzott a csapatból – folytatta a vasiak mestere. – Egy igazi modern erőcsatár, aki nagyon jó hármas dobó, atletikus és jól lepattanózik mindkét oldalon. Magasan kvalifikált bajnokságokban szerzett tapasztalatokat, megjárta a Bajnokok Ligáját is, voltaképpen egy olyan kosaras, akire minden edzőnek szüksége van.

Center poszton nagyon magasra emelte a lécet az előző kiírásban Wesley Gordon. Távozásával egy hasonló típusú játékosra vadászott az Egis Körmend.

– Természetesen minden játékos más és más, de Cakarun egy igazán tapasztalt, minőségi játékos, aki a mi csapatunkban is nagy mértékben elősegítheti a védekezés és támadás hatékonyságát – bizakodott Konsztantinidesz, aki a következő szezonban emelné a tétet. – Az előző idényben az utolsó meccsen elvesztettük a bajnokságot, a következő idényben a bajnoki cím lesz a célunk. Persze, ez sokkal nehezebb lesz, mint tavaly. Lépésről lépésre kell haladnunk. Az alapszakasz végén már egy magas fordulatszámon kell majd pörögnie a gárdának, hogy aztán a rájátszásban arra még egy lapáttal rátéve célba vehessük a bajnoki címet. Jövőre sem lesz egyszerűbb számunkra a pontvadászat.

Antonisz Konsztantinidesz kitért a nemzetközi kupaporondra is. Mint mondta, legyen szó a Bajnokok Ligájáról, vagy a Fiba Europe-ról, a lehető legtovább szeretne eljutni az együttes. Ezeken a nemzetközi találkozókon tapasztalatot és önbizalmat gyűjthetnek a játékosok. Fontos lenne továbbá az is, hogy a piros-feketék teljesítménye kiegyensúlyozottabb legyen a tavalyinál, minimálisra csökkentve a hullámvölgyek számát.

– Szeretnék mindenkit megkérni, hogy ne kezdjük el összehasonlítani a tavalyi játékosokat az ideiekkel – hangsúlyozta a Rába-partiak mestere hozzátéve, hogy minden játékos, minden játékoskeret más és más. Teljesen normális, hogy egy olyan sikeres szezon után, mint amilyenben a Körmendnek része volt, mindenki jobban összefog, és érzelmileg is jobban kötődik a korábbi játékosokhoz. De az élet megy tovább, most mindenkinek támogatnia kell az új kosarasokat, ha azt akarják, hogy az előzőhöz hasonló sikeres idényük legyen. – Nincs értelme annak, ha a tavalyi szezonban szereplő játékosokat a következő idényben pályára lépőkkel kezdjük összehasonlítani.

Az előző bajnokság véget ért, egy csodálatos emlék marad mindenki számára, aki ott volt velünk és segített bennünket minden lélegzetvételünknél. De most ismét egy új fejezet kezdődik. Egy nagyon érdekes és kihívásokkal teli szezon vár ránk, amelynek során mindenkinek a saját pozíciójához és szerepköréhez megfelelően kell segítenie bennünket, hogy ismét sikeresek legyünk – húzta alá Antonisz Konsztantinidesz vezetőedző. A felkészülést augusztus 15-én kezdi meg az új szezonra a gárda. A Levice elleni BL-selejtezős találkozó előtt a tervek szerint hat barátságos mérkőzést játszanak majd a vasi piros-feketék.