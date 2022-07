2009-ben bekövetkezett halála óta minden évben nívós tornával emlékeznek meg a Szombathelyi Dobó SE alapítójáról, Németh Pálról. Fiai, Zsolt és László évről évre azon munkálkodnak, hogy öregbítsék édesapjuk hagyatékának, a szombathelyi atlétikai műhelynek jó hírét. A kedden 17 órakor kezdődő 14. Németh Pál Emléknap keretében rendezendő torna ismét rangos viadalnak ígérkezik, hiszen ez egyben az augusztusi müncheni Eb-re még ki nem jutott atlétáknak jelenti az utolsó esélyt a kvótaszerzésre. Németh Zsolt mesteredző elmondta, hogy Horvátországból, Ausztriából, Görögországból és Olaszországból is várnak versenyzőket a nevezések alapján.

– Nálunk Halász Bence ezúttal pihen majd, mivel részvételét már bebiztosította a kontinensviadalon, és nem szeretnénk, ha más hazai versenyző elől venné el a kijutás lehetőségét – nyilatkozta Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Ugyan fix a helye az Eb-n Rába Dánielnek és Gyurátz Rékának is, de csatasorba állítjuk mindkettejüket, hogy magabiztosan tarthassák meg helyüket. Varga Donát is lehetőséget kap az előrelépésre, illetve Veszprémből is várunk versenytársakat. Érkeznek gerelyhajítók is, illetve az emléktorna lesz a férfi és női diszkoszvetők szuperliga versenye.

Ezúttal is az egész napot Németh Pál emlékének ajánlják a Sugár úti sportcetrumban. – Azon túl, hogy itt általában minden a kalapácsvetés körül forog, most is lesz olyan kísérőrendezvény, ami édesapám személyéhez kapcsolódik – tájékoztatott Németh Zsolt. – A mai fiatal kalapácsvetők közül sokan nem is ismerték, ezért az elnökség úgy döntött, hogy 13 év után ismét levetítjük Sós Ágnes A Dobópápa című dokumentumfilmjét. Ezáltal kicsit megismerhetik aput azok, akik nem találkozhattak vele életében.

A Dobó SE-nél ismét kezd beérni egy generáció, amely már mutogatja oroszlán körmeit és fogait az U23-as és a felnőtt világversenyeken, a fiatalabb korosztályokat viszont kissé visszavetette a Covid.