A 34 éves Délczeg Gergely egy éve igazolt a Haladásba, ám sérülései és műtétje miatt mindössze kétszer volt kezdő, hatszor csereként lépett pályára a Haliban. Pedig jól indult számára a szezon, a nyitányon remek gólpasszt adott Tóth Milánnak, ám rögtön megsérült. Mivel a sérülések később sem kerülték el, úgy döntött: abbahagyja a futballt. Ám Szombathelytől és a Haladástól nem szakadt el: Délczeg – Sipos Norbert mellett – Németh Szabolcs vezetőedző munkáját segíti másodedzőként. A korábbi másodedző, Paulik István közben az NB III.-as Cigánd trénere lett. Délczeg 103 NB I.-es meccsén 21 gólt szerzett, 94 NB II.-es meccsen 29 találatig jutott. Nyolc Európa-liga mérkőzésen két gólt jegyzett a korábban a REAC-ban, a ZTE-ben, a Siófokban, a Budapest Honvédban, a Paksban, Kisvárdán és Dorogon is futballozó játékos.

– Sajnos gyakorlatilag a térdemből eltűnt a porc, a végén már csak nagy fájdalmak árán tudtam edzeni – mondta Délczeg Gergely. – Be kellett látnom: már nem tudok úgy teljesíteni, ahogy elvárható tőlem – ez bizony nagyon rossz érzés volt. Mióta a Haladásba igazoltam, az első meccsen elszakadt a combhajlító-izmom, aztán télen volt egy porcműtétem és még kisebb húzódásokkal is bajlódtam. Megmondom őszintén, már készültem az edzősködére – persze nem így akartam befejezni pályafutásomat. Ha egészséges vagyok, még folytatom és játékosként tudtam volna segíteni a csapatnak. Ám így erre nem volt esélyem. Megvan a C-licencem és amikor Kisvárdán futballoztam, egy évet edzősködtem az ottani U10-es csapatnál. Ahogy mondani szokták: amikor egy kapu bezárul, egy másik kinyílik.

Németh Szabolccsal régóta jó viszonyban voltam, kapóra jött ez a lehetőség. Természetesen még csak a szakma elején járok és élvezem, hogy nem kell annyit futni, mint a srácoknak… Komolyra fordítva: úgy érzem, edzőként is elfogadtak a fiúk, azt, hogy átálltam a másik oldalra – gördülékenyen megy a közös munka. Jónéhány csapatban megfordultam, sokat tapasztaltam, tudok segíteni, tanácsokat adni a játékosoknak. Másrészt be tudom mutatni a gyakorlatokat és amikor edzésen kevesen voltunk, volt, hogy be is szálltam. Mivel világéletemben csatár voltam, elsősorban a támadók mozgásáért, helyezkedéséért felelek. De folyamatosan képzem magamat, hamarosan újabb edzői tanfolyamot kezdek el. – Teljesen más ez a mostani feladatom, mint amikor játékos voltam – folytatta Délczeg. – Sokkal többet kell dolgozni és komoly felelőséggel jár ez a munka. Óriási megtiszteltetés, hogy ennél a nagy múltú klubnál dolgozhatok, hálás vagyok a lehetőségért – szeretném ezt meghálálni. Szerintem jó kis stábot alkotunk, nagyon sokat tanulok Szabitól.