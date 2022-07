Óriási bátorságra vall, ha valaki nyakába véve az országot felkerekedik, hogy valóra váltsa álmait. Különösen igaz ez akkor, ha már 14-15 éves korban elhatározza valaki, hogy ha törik, ha szakad, elhagyja szülőföldjét, hogy egy számára teljesen ismeretlen vidéken próbáljon szerencsét. Így volt ezzel Gőczi Dániel, aki két évvel ezelőtt Dunaújvárosba költözött Szombathelyről, hogy az ottani röplabda akadémián folytassa középiskolai tanulmányait. Nem sokkal később a szintén szombathelyi Szalai Kristóf is csatlakozott hozzá, hogy együtt kergessék tovább az álmaikat, ami nem más, mint a neves röplabdázóvá válás. Különleges csapat az övék, hiszen az előző szezonban – még Kristóf nélkül – a Dunaújvárosi Sportegyesület Röplabda Akadémiájának U17-es alakulata harmadik lett, idén pedig megszerezte a bajnoki címet, amelynek oszlopos tagja volt Dani mellett már Kristóf is.

– Mindössze két meccset veszítettek el az egész szezon során, majd a bajnoki döntőt legnagyobb riválisuk, a Kaposvár ellen olyan simán behúzták (3:0), hogy azt előzetesen senki sem gondolta volna – tekintett vissza a fiúk parádés szezonjára Dani édesapja, Gőczi Roland, a SZoESE edzője. – Mindezt pedig még megfejelték a fiúk egy U19-es aranyéremmel is, hiszen az eggyel idősebb korosztályban is Dunaújvárosba került a bajnoki serleg, amelynek elhódításában szintén fontos szerepet játszott Dani és Kristóf. A fiatalok kitartása, befektetett munkája meghozta gyümölcsét, aminek eredményeként az U18-as válogatottnak is a tagjai. Nyáron sem áll meg az élet számukra, folyamatosan edzőtáboroznak júliusban és augusztusban. Múlt héten például Dabason volt jelenésük, ahol ráadásul nemzetközi meccset játszottak, mindketten a magyar csapatot erősítették és nyertek, nem is akármilyen statisztikát produkálva. Dani és Kristóf a bizonyíték arra, hogy kellő elszántsággal el lehet jutni nagyobb csapatok akadémiai rendszerébe, ahol nagyon szép eredményeket lehet elérni.

Gőczi Dániel és Szalai Kristóf szabadidejében sem szakad el szeretett sportágától. Parketta helyett homokon mérettette meg magát nemrégiben a páros a szombathelyi Termál Kupán, amelyen még a legrutinosabb csapatokat is maguk mögé utasították.