Hétvégén rendezték a hagyományos, nagy népszerűségnek örvendő 29. Rotto Kupa kispályás labdarúgótorna harmadik, zárónapját. Ezúttal két kategóriában mérték össze erejüket a résztvevők Szalafőn. Először a Rotto-Szkíta Sport Kupa (35+) öregfiúk tornán játszottak a csapatok, 16 együttes nevezett.

A győzelmet az Ildikó méteráru (Zalaegerszeg) szerezte meg a HTCM Ltd. (Szentgotthárd) előtt. A gotthárdiak kerete: Dobos Gábor, Tóth Tamás, Tamaskó Tamás, Bartakovics Gábor, Kovács Imre, Kovács Péter, Szabó György, Kovács Gábor, Papp Zoltán játékosok, Horváth Richárd csapatvezető. Harmadik helyen a szombathelyi Rács SE (Csillag Gábor, Dines Ferenc, Jóna Attila, Zsigmond Róbert, Pungor Zoltán, Giczi Zsombor Gyula) és a zalacsébi Horváthok gárdája végzett. A gólkirály Kuckó Szabolcs (Jóbarátok FC), a legjobb kapus Kónya László (Ildikó méteráru), a legjobb játékos Dobos Gábor (HTCM Ltd.), míg a legharcosabb csapat díját (In-Kal díj) a Jóbarátok FC (Jákó) nyerte. Ezt követően a Rotto-Cobra Sport Kupáért (44+) játszottak az old boys együttesek – ebbe a korosztályba ugyancsak 16 gárda nevezett. Az első helyen az Ajkai Bányász, másodikon a győri Széchenyi Old Boys, harmadikon a Pro-To-Ko és az All Stars végzett – utóbbi két gárda szentgotthárdi. A Pro-To-Ko kerete: Mikos Károly, Kovács Csaba, Herczeg Ferenc, Tihanyi Attila, Volner Szilveszter, Németh Zoltán, Németh Tamás, Somfalvi Péter, Nyári Tibor. Az All Stars csapata: Pradalits Róbert, Konkolics Attila, Császár Tamás, Jáger László, Vajda Róbert, Tóth György, Kovács Zsolt. A gólkirály Németh Zoltán (Pro-To-Ko), a legjobb kapus Kósa Miklós (Széchenyi Old Boys), a legjobb játékos Gombosi Károly (Ajkai Bányász), a legharcosabb csapat (In-Kal díj) a Szilaj FC (Sopron) lett.

– Három napig tartott a torna, 70 csapat nevezett, végül 65 érkezett meg – árulta el Törő Miklós főszervező. – Igyekeztünk gördülékeny szervezéssel segíteni a csapatokat, ügyeltünk a minőségi díjazásra. Nagy öröm számomra, hogy a Rotto Kupa a térség meghatározó nyári sporteseménye. A csapatok sportszerűek voltak, láttunk egészen kiváló meccseket, egyéni teljesítményeket. A játékosok, szurkolók visszajelzései alapján is rendben voltak a dolgok. Hamarosan nekifutunk a jubileumi, 30. Rotto Kupa szervezésének. Nem sok olyan torna van az országban, amely már 30 éves múltra tekint vissza, van mire büszkének lennünk!