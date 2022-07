Izzadságszagú, kemény tempót diktáló edzésbe csöppentünk a HVSE birkózó szakosztályának bázisán, ahol Ligeti Richárd kéthetes edzőtábort vezényel az U17-es női birkózó-válogatottnak a sportkomplexumban. Kapuvári Gábor olimpikon birkózó, az U15-ös válogatott edzője, és a mindkét korcsoportot segítő Sleisz Gabriella is elhozta korosztályos csapatát Szombathelyre, közösen dolgoznak a fiatalokkal.

– Azzal, hogy mi adhatunk otthont ennek az edzőtábornak, elismeri a szövetség a Haladásban zajló magas szintű szakmai munkát – fogalmazott Ligeti Richárd, a Haladás VSE birkózó szakosztályának edzője, az U17-es női válogatottnak a vezetőedzője. – Nagy megtiszteltetés ez számunkra, hiszen jelzi azt is, hogy megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a sportolók számára. Igaz, a Haladásban még nem működik női szakosztály, de most már egyre erősebben gondolkodunk azon, hogy ezt a vonalat meg kellene lovagolni. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam ezen a fronton is, különleges miliő lengi be a női szakágat, ami talán egy kicsit lesajnált mostohagyerekként volt kezelve korábban, pedig rengeteg potenciál van a lányokban. Szorgalmasan készülnek most is tanítványaink a soron következő világ- és Európa-bajnokságra. Előbbin az U17-esek, utóbbin pedig az U15-ösök mérettetik meg magukat.

Jelenleg öten készülnek az U17-esek közül a vb-re, Ligeti Richárd abban bízik, hogy legalább egy érmet tudnak szerezni Rómában. A válogatott edzője, látva a felkészülési munkát, a birkózók hozzáállását, rendkívül bizakodóan és optimistán várja a világversenyt.

Az edzőtábort meglátogatta a Bácsi Péter, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója és Lőrincz Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója is.

– Az U17-esek túl vannak egy sikeres Európa-bajnokságon, ami remélhetőleg nagy lendületet ad a világbajnoki felkészülés során – nyilatkozta Bácsi Péter. – Azt tudni kell, hogy az U17-eseknél rendeznek Eb-t és vb-t is, míg az U15-ösök csak Eb-n mérettethetik meg magukat. Örömmel tapasztaltam, hogy egyelőre még nem látni a fáradtság jeleit a lányokon, nagyon jól edzenek. Bízunk benne, hogy ez a kemény munka az előttük álló versenyeken is megmutatkozik. Köztudott, hogy Szombathelytől nem áll messze a birkózás, egy nagyon komoly hagyományokkal rendelkező egyesület munkálkodik itt a Haladásnak köszönhetően, ahol minden adott a fiatalok sikeres felkészüléséhez.

Lőrincz Tamás a KIMBA szakmai igazgatójaként figyelte a válogatottaknál zajló munkát, mivel a birkózók közül többen is tagjai a Kozma Akadémia teljes- és alapprogramjának.

– Az U17 egy nagyon jó generáció, amelyről elmondható, hogy mindhárom szakágban egy tehetséges, törekvő csapatunk van, amit az Eb-n már be is bizonyítottak, a nyolc megszerzett érem önmagáért beszél – méltatta a fiatalokat Lőrincz Tamás.