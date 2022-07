A 23 éves Derekas Zoltán a BVSC-ben kezdte pályafutását, majd REAC, Babosdöbréte után 11 évesen került az FTC-hez. Futballozott a zöld-fehérek NB III.-as együttesében, majd a 2017/18-as szezontól kezdve a Fradi másodosztályú fiókcsapatában, a Soroksárban szerepelt. Alapembere volt Lipcsei Péter együttesének, majd tavaly nyáron az NB I.-es Mezőkövesd szerződtette a középpályást. Ősszel hat bajnokin szerepel, tavasszal pedig kölcsönben a másodosztályú Csákvárt erősítette. A Fejér megyeieknél hatszor kezdőként, hétszer csereként kapott lehetőséget. Derekas pályafutása során eddig öt NB I.-es mérkőzésen szerepelt, az NB II.-ben 103 bajnokin nyolc gólt szerzett és kiosztott 12 gólpasszt.

-Noha nyáron több ajánlatom is volt, a legnagyobb megbecsülést a Haladás részéről éreztem - mondta az alapvetően védekező középpályás posztján bevethető Derekas. - Emellett az egyéni céljaim és a klub céljai is megegyeztek. Korábban háromszor-négyszer már ellenfélként játszottam a Haladás stadionjában, mindig nehéz mérkőzéseket vívtunk. Rendre egy harcos és futballozni tudó csapattal csaptunk össze. Ami az eddigi benyomásaimat illeti, tisztában vagyok vele, hogy egy patinás klubhoz érkeztem, fantasztikus az edzőközpont, gyönyörű a stadion - egy-két helyen az NB I.-ben sincsenek ilyen körülmények. Úgy látom, abszolút megvan az esélyünk, hogy egyike legyünk a feljutásért küzdő csapatoknak. Ha sikerül egy kis pluszt is hozzátennünk, akkor a feljutásra is esélyesek vagyunk. A Haladásnak az NB I.-ben a helye. Azt látom, hogy az igazolásoknál is fiatal, ambíciózus játékosok érkeztek, olyanok, akik komoly NB II.-es tapasztalattal rendelkeznek, sőt, ott kopogtattak az NB I.-es csapatok kapuján is, ám ilyen-oknál fogva mégsem tudtak megragadni az első osztályban. Két hete, egy szerdai napon csatlakoztam az akkor Ausztriában edzőtáborozó Haladáshoz, egy ilyen felkészülés össze tudja kovácsolni a társaságot.

Derekas bemutatkozása nem is sikerülhetett volna jobban, első meccsén három gólt lőtt a katari Al-Ahli ellen 4-0-ra megnyert találkozón.

- Utoljára az utánpótlásban szereztem egy mérkőzésen három gólt, felnőtt szinten tétmeccsen eddig kettő volt a maximum - folytatta a játékos. - Noha nem erősségem a gólszerzés, ha tehetem, felérek a kapu elé. Az Al-Ahli ellen kétszer is visszagurított labdát lőttem a hálóba, egyszer pedig egy kiugratás után értékesítettem a helyzetemet. Huszonhárom éves vagyok, négy és fél NB II.-es és egy fél NB I.-es szezon van mögöttem, most pedig szeretnék egy feljutó csapatban meghatározó játékos lenni.