A héten benépesült a szombathelyi együttes öltözője: elkezdte a nyári alapozást a legutóbbi bajnokságban jól szereplő, negyedik helyen végző, Magyar Kupa-ezüstérmet szerző Haladás-Viktória FC női NB I.-es labdarúgócsapata. A vasiaktól a nyáron egy játékos, a kapus Bíró Barbara távozott, a válogatott hálóőr a bajnoki címvédő FTC-be igazolt. A támadó Herczeg Andrea szerződése pedig június 30-án lejárt.

– Mivel a lányok a felkészülés kezdete előtt otthon, az egyénileg kapott edzésprogram alapján elkezdtek mozogni, így nem a nulláról indítottuk a felkészülést – mondta Székely Tibor, a szombathelyiek vezetőedzője. – A héten az edzések mellett fizikai, élettani vizsgálatokon, felméréseken is részt vettek a lányok, akik úgy láttam, várták már, hogy újra találkozhassanak egymással. Motiváltan, feltöltődve érkeztek vissza. Az első héten persze nem tartottam kőkemény edzéseket – de normális terhelést kaptak a lányok. Ám ilyenkor még elnézi az ember, ha hibák csúsznak az átadásokba, a játékba. De nem lehet egy rossz szavam sem rájuk, rendesen beleálltak a munkába. Az edzések mellett az uszodának is rendszeres látogatói voltunk – és leszünk is a nyári felkészülés során. Ami a játékoskeretet illeti, vannak próbajátékosok, lesznek új igazolások is és a fiatalok közül is többen felkerülnek a felnőttek közé. Folyamatosan alakítjuk a keretünket.