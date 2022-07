Pődör Zoltán kitért arra is, hogy úgy próbálta meg összerakni, kialakítani a keretet, hogy egy esetleges feljutás esetén együtt tudjon maradni a gárda és megvesse lábát az NB I.-ben.

– Hármas védőposzton szeretném még erősíteni a csapatot, illetve keresek balkezes lövőt – tért rá a hiányposztokra a klub ügyvezető-elnöke. – Lehet, megmosolyogtató, ha azt mondom, három hármas védőre lenne szükségem, mert amúgy az NB I/B.-ben annak is örülnek a csapatok, ha csak egy van nekik. Ebben a pozícióban két ilyen játékos áll rendelkezésemre, akik mellett van még két kettes védőm, de tudom, hogy ha kell, akkor a hármas poszton is bevethetők. A balkezes lövő nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is hiányposzt. Nagy szerencse kell ahhoz, hogy találjunk ezen a poszton egy használható játékost, de próbálkozunk, mert hátha összejön. Mindenesetre azt kijelenthetem, hogy ez a keret így is alkalmas arra, hogy kivívja az élvonalba jutást. Viszont azt is látni kell, hogy ha már van egy-két kiesőnk sérülés vagy megbetegedés miatt, akkor már azért jóval vékonyabb a keret, ezért is próbálunk még új kézilabdázókat keresni.

Pődör Zoltán érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy a felkészülési időszakot megelőzően mindenki kapott otthon elvégzendő feladatokat, amiket becsületesen végre is hajtottak a lányok, így felkészülten érkeztek az első foglalkozásra. Az elmúlt hét az alapállóképesség kialakításának jegyében telt, illetve az erősítésekről szólt. A taktikával csak később foglalkoznak. A labda viszont már ezen a héten előkerül, hiszen pénteken már edzőmeccseket játszanak a lányok. Az SZKKA jövő héten az NB I.-es MTK-nál vendégeskedik. A vezetőedző szerint az előző NB I.-es bajnoki szezon utolsó fordulójában, az MTK otthonában aratott idegenbeli szombathelyi sikerért minden bizonnyal vissza akar vágni a fővárosi alakulat. Az SZKKA megmérkőzik a a többszörös osztrák bajnok Hypoval, illetve egy nemzetközi tornán is részt vesz Kisvárdán. Augusztus elején az EHF Európa Kupában is induló Dunaszerdahely érkezik az Aréna Savariába, majd a hónap végén végén a NEKA-t fogadják a szombathelyiek az Egyetemi Sportcsarnokban.

– Nekünk az alapozás ezen szakaszában nem az eredmény az elsődleges, hanem az, hogy lássam ezeken a találkozókon, ki, hogyan reagál a terhelésre, valamint a régi és új játékosok miként mozognak együtt a pályán – az első két hétnek ez a lényege – hangsúlyozta Pődör Zoltán. – A harmadik héttől kezdődik az erősítés, előkerülnek a súlyok, a fizikum felépítése lesz a cél. Az alapozás végén pedig már a taktikára helyezzük a fókuszt, akkor szabunk fazont a játékunknak.

Ami az NB I/B.-s ellenfeleket illeti, a szombathelyi klub ügyvezető-elnöke rávilágított, hogy senkit sem lehet félvállról venni. Az első fordulóban ahhoz a Komáromhoz látogat majd az SZKKA, amely a Győri ETO tehetségeivel rohamoz. Aztán ott lesz a másik NB I.-es kieső Vasas, de a Kispest és a Szent István együttesét is komolyan kell venni. És akkor még nem beszéltünk azokról a gárdákról, amelyek időközben sötét lóként kiemelkedhetnek a mezőnyből.

Az SZKKA felkészülési mérkőzései: július 22. SZISE–SZKKA, július 26. MTK Budapest–SZKKA, augusztus 3. SZKKA–Dunaszerdahely, augusztus 11. Hypo–SZKKA, augusztus 19-20. Kisvárdai nemzetközi torna, augusztus 26. SZKKA–NEKA.