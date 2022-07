A legfiatalabb versenyző korosztály tagjai – a kis békák és delfinek – Tejes Péter és Lisztes Dusán vezetésével Kaposvárra utaztak, hogy részt vegyenek a számukra kiírt Regionális Delfin Bajnokságon.

– Ennek a korosztálynak ez volt a legnagyobb megmérettetés a bajnoki szezonban – tekintett vissza a kaposvári versenyre Tejes Péter, a Szombathelyi Sportiskola úszószakosztályának edzője. – Nekik nincs országos bajnokságuk, csak a régiós tornákon tudják megmutatni, mit is tudnak. Kaposvár két régiós versenynek adott otthont, mi természetesen a nyugat-dunántúli régiós bajnokságra nyertünk besorolást. Összességében nagyon ügyesen úsztak a gyerekek, akikkel április elejétől foglalkozok. Előtte Szabó tamás kollégám edzette a kicsiket, úgyhogy az eredményes szereplésben az ő keze is benne van. Nagyon fiatal versenyzőkről beszélünk, akiknek bizony elég megterhelő volt a kétnapos torna, ennek ellenére alaposan kitettek magukért. Nagy örömmel mondhatom, hogy mindenki tudott érmet nyerni. Külön öröm, hogy a két fiú, két lány, valamint a mix váltókat is el tudtuk indítani. 11 gyerekkel utaztunk el úgy, hogy többen is itthon maradtak.

Tejes Péter mindezek alapján rendkívül bizakodó a jövőt illetően, hiszen a SZoSI már bizonyított fiatal úszói mögött kezd kialakulni egy megbízható utánpótlás.

– Nem szeretek külön kiemelni senkit, de ha valakit mégis mondanom kell a versenyzőink közül, akkor Magyar Adélt említeném mindenképpen, aki 10 számban állt rajthoz, hat egyéni számában hatszor állhatott dobogóra, valamint a négy váltóval is érmet szerzett – ez Adél részéről egy kiváló teljesítmény – méltatta versenyzője teljesítményét Tejes Péter külön kiemelve, hogy Adél mellett mindenkinek jár az elismerés.

Fantasztikusan úsztak a legkisebbek Esztergomban, az edzők – Csóka Dóra, Major Dóra és Kassai Gergely – méltán büszkék tanítványaikra, akik mindannyian 50 méteres számokban indultak. A SZoSI érmes úszói közül Alotti Gaál Emír volt a legeredményesebb, aki mellen és gyorson is aranymedált szerzett, háton pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Szántó Gréta Olívia mellen és gyorson is második lett, háton pedig negyedikként ért célba. Csitkovics Márk élete első úszóversenyén remek teljesítménnyel háton és gyorson is ezüstérmet szerzett. Tóth Martin a dobogó mindhárom fokát bejárta: gyorson harmadik, mellen második, háton pedig első helyet szerezve Benkő Csenge háton elért ötödik helyezése azért is megsüvegelendő, mert ő is most versenyzett életében először, ráadásul 2017-es születésüként a 2015-ös korosztályban mérettette meg magát.

– Tanítványiam közül Falvai Fanni, Szántó Gréta Olívia és Péteri Emma is szépen teljesített – fogalmazott Csóka Dóra edző. – Fanni és Gréti közel 10 másodpercet javítottak legjobb edzésidejükön. Major Dóri fiai elképesztően ügyesek voltak, mindegyikük szerzett dobogós helyet. Van még hova fejlődni, de látszik a fejlődés mindenkin.