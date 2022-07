Sturm Graz–Haladás-Viktória FC 4-0 (3-0). Graz, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás-Viktória FC: Schildkraut – Németh A., Horti, Gődér, Kovács V. – Koprena, Urbán, Kis A., Pintér – Vladulescu, Nagy V. Csereként pályára lépett: Kollár, Szalay, Rugovics, Feketevízi, Nagypál, Csizmadia, Kiss-Lantos, Varró, Kránicz, Varga B. Edző: Székely Tibor.

A szombathelyiek első nyári felkészülési-mérkőzésüket az osztrák első osztályú Sturm Graz otthonában vívták. A vasi vezetők az utóbbi napokban nem tétlenkedtek, öt játékost is igazoltak. Az FTC-beszerződött Bíró Barbara pótlására a DVTK szintén válogatott kapusa, a 24 éves Schildkraut Fruzsina érkezett. Rajta kívül a szombathelyiek játékosa az ETO FC Győrből igazolt, védőként és középpályásként is bevethető 19 éves Kránicz Viktória, az FTC-től érkezett 25 éves válogatott középpályás, Nagypál Fatima, a Soroksárról szerződtetett 20 esztendős középpályás, Kis Anita, valamint a 18 éves, az elmúlt bajnoki évben a Puskás Akadémiát erősítő kapus, Dobó-Nagy Boglárka. Közülük egyedül utóbbi nem lépett pályára az ausztriai edzőmérkőzésen.

A vasiaktól hiányzott a sérült Szil Tünde, valamint Balogh Henrietta sem lehetett ott a pályán és a bemelegítésnél megsérült Marlo Sweatman. Az extrém melegben lejátszott mérkőzés első félidejében szép dolgokat láthattak a nézők a szombathelyiektől, a vasiak kapufát lőttek és Nagy Vanesszának, valamint Ana-Maria Vladulescunak is volt helyzete. A gólokat mégis az osztrákok lőtték, kettőt is nagy egyéni hiba után, a harmadikat pedig egy beívelés után szerezték. A szünetben teljes sort cserélt Székely Tibor, a hazaiak az 50. percben megszerezték negyedik találatukat. A vasiak azonban nem adták fel, Varga Barbara kapufát lőtt, Kiss-Lantos Hanna pedig kétszer is nagy helyzetbe került, de nem sikerült a hálóba találnia. A vendégek derekasan küzdöttek, de nem sikerült gólt szerezniük.

A szombathelyieken látszott az egész heti kemény munka, ennek ellenére akadtak biztató dolgok és ugyan a hazaiak ugyan jobb erőkből álltak, a gólkülönbség abszolút túlzott.

Székely Tibor: – A rekkenő melegben nagyon hasznos, jó mérkőzést játszottunk egy jó csapat ellen, sajnos két elkerülhető gólt is kaptunk. Hasznos találkozó volt, gyakorolhattuk a letámadás elleni játékot. A vereség ellenére nem vagyok elégedetlen, dolgozunk tovább és kijavítjuk hibáinkat.

A Haladás-Viktória hétfőn ismét Ausztriába, Tirolba, egész pontosan Hart am Zillertalba utazik, ahol szombatig edzőtáborozik. A vasiak szerdán egy felkészülési mérkőzést vívnak, majd hazafelé szombaton megmérkőznek Szlovéniában a Radomljéval.