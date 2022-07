Milos Konakov már öt éve tartozik a Falco-családhoz – ez a fajta állandóság azért roppant ritka a mai modern kosárlabda világában. A szerb szakember egy szezonon keresztül Szrecsko Szekulovics, majd három idényen át Gasper Okorn munkáját segítette másodedzőként. A mögöttünk hagyott szezonban lépett elő vezetőedzővé – bajnoki címet nyert a csapattal. Milos Konakov saját elmondása szerint is mindig hosszú távon gondolkodott Szombathelyben, elköteleződését jelzi, hogy a tavaly a magyar állampolgárságot is megszerezte – fiával Filippel együtt.

– Szrecsko Szekulovics és Gasper Okon segítőjeként kitűnő trénerektől tanulta a szakmát Milos Konakov, akinek kijárt a bizalom vezetőedzőként is – mondta Gráczer György, a négyszeres bajnok Falco KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának ügyvezetője. – Meg is állta a helyét, kitűnő munkát végzett a mögöttünk hagyott szezonban. Megnyertük az alapszakaszat, az élen zártuk a középszakaszt, végül begyűjtöttük a bajnoki címet – az egész évben stabilan jó teljesítmény nyújtott a csapat. És ne feledjük azt sem, hogy a nemzetközi porondon, a Bajnokok ligájában is szép eredményt értünk el, hiszen bejutottunk a második csoportkörbe, a legjobb 16 csapat közé. Tavaly nyáron úgy írtuk alá a szerződést Milossal, hogy szerepelt benne egy kitétel: miszerint ha a Falco bajnok lesz, úgy a szerződés újabb egy évvel meghosszabbodik. Miután megünnepeltük a negyedi bajnoki címünket, leültünk egymással, és megállapodtunk a közös munka folytatásában – villámgyorsan egyezségre jutottunk.

Épül a jövő szezon csapata is Szombathelyen. Jelenleg Keller Ákos, Perl Zoltán, Kovács Benedek, Boris Barac, Verasztó Péter és Sövegjártó Ábel rendelkezik élő szerződéssel. Mint azt Gráczer György ügyvezető elmondta, zajlanak az egyeztetések Váradi Benedekkel, Golomán Györggyel és Somogyi Ádámmal is. A klubvezetés legfontosabb törekvése az, hogy ismét erős magyar magja legyen a Falcónak.