Az Eb-pontverseny élén álló, címvédő, háromszoros Európa-bajnok magabiztosan nyerte meg a szombati időmérő edzést a Slovakiaringen. Majd az első futamon majdnem nyolc másodperces különbséggel diadalmaskodott a másodikként célba érő német Sascha Lenz előtt. Harmadikként a hatszoros Eb-győztes, szintén német Jochen Hahn zárt. A fordított rajtrácsos szabály miatt a 37 éves pilóta a második viadalt a nyolcadik pozícióból kezdte. Remek versenyzéssel egyre feljebb lépegetett, végül másodikként ért célba a brit Jamie Anderson mögött. A háromszoros Európa-bajnok spanyol Antonio Albacete lett a harmadik.

Kiss Norbert másnap sem lassított. A szombatihoz hasonlóan a vasárnapi időmérőt is magabiztosan nyerte meg, így a hétvége harmadik futamát a pole pozícióból kezdhette - majd rajt-cél győzelmet aratott. A szombathelyi versenyző ezzel komoly mérföldkőhöz érkezett, ugyanis ez volt pályafutása 70. futamgyőzelme a kamion Eb-n! a szlovákiai verseny zárásaként Kiss Norbert aztán a hétvége negyedik, a vasárnapi program második viadalán is nyert annak ellenére, hogy a fordított rajtrácsos szabálya miatt ezúttal is a nyolcadik pozícióból startolt.

- Egy versenyhétvége sohasem sima, de tény, hogy ez a magabiztosabb versenyeink egyike volt, kontroll alatt tartottuk a pályán történteket, minden a tervek szerint alakult - összegzett Kiss Norbert. - Jól működött a kamion, a csapat elképesztő munkát végzett, és a megszerezhető hatvan pontból ötvenkilencet begyűjtöttünk, ami azért nem rossz. Az előnyünket az összetettben harminckét pontra növeltük, ami három versenyhétvége után egész jó, úgyhogy nyugodtan mondhatom: jó úton járunk!



Kiss Norbert 160 ponttal áll az összetett pontverseny élen, a második német Sascha Lenznek 128 pontja van, harmadik szintén német Jochen Hahn 115 pontot gyűjtött eddig. Az Európa-bajnokság július 16-17-én Németországban, a Nürburgringen folytatódik - aztán rövid nyári szünetre tér a mezőny.