Szombathelyi Haladás-FC Al Ahli (katari) 4-0 (1-0). Bécs, Anker Arena, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás: Verpecz – Nyíri, Csató, Devecseri, Doktorics – Horváth R., Hursán, Derekas, Nagy R. – Lencse, Taipi. A második félidőben Pálfi – Bartusz, Bolla, Borvető, Csernik, Csilus, Rácz, Simut, Sipos, Tóth M. állt be. Edző: Németh Szabolcs.

A vasiak második ausztriai edzőmeccsén a katari első osztály hetedik helyén végzett Al-Ahli ellen léptek pályára. Az első tíz perc az ismerkedés jegyében telt el, de a vasiak már ekkor is sokat támadtak. A 12. percben megszerezték a vezetést: Horváth bal oldali beadását Derekas 12 méterről lőtte a hálóba (1-0). Továbbra is uralták a játékot a zöld-fehérek, a széleken többször is ellenfelük mögé kerültek. Az első félidőben további helyzeteket is kialakítottak a szombathelyie. A második félidőben Rácz beadását Bartusz a kapufára lőtte. Az 58. percben Rácz jobbról belőtte labdájából Bartusz újra csak a kapufát találta telibe. A 60. percben aztán nem volt pardon, egy beadás után Derekas a ötösről a bal sarokba lőtt (2-0). A hajrát ismét megnyomta a Haladás: Nagy bal oldali beadását Taipi a bal sarokba vágta (3-0). Két perc múlva egy szép múlva támadás után Derekas megszerezte harmadik, csapata negyedik találatát (4-0).

A szombathelyiek ismét remekül alkalmazták a letámadást, uralták a meccset, teljesen megérdemelten, akár nagyobb arányban is nyerhettek volna. A gólokat is szép támadások előzték meg.

Németh Szabolcs: - Nagyon jó ritmusú meccs volt, dicséretet érdemel a csapat. Nap mint nap keményen dolgoznak a fiúk, ennek ellenére védekezésben és támadásban is nagyon szép dolgokat láttam tőlük. Olyanokat, amilyeneket az edzéseken gyakorlunk.