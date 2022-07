A 21 éves Sipos Zoltán kilenc góllal lett a szolnokiak házi gólkirálya, márpedig egy gyengén szereplő, kiesőcsapatban nem egyszerű ennyi találatot szerezni. A Puskás Akadémián nevelkedett támadó tisztában vele, a Haladásnál nem a bennmaradás, sokkal inkább a dobogó lesz a cél.

– Egy nagyon nehéz időszak után kerültem Szolnokra, számomra – mind gólok, mind gólpasszok tekintetében – jól sikerült az elmúlt év – mondta Sipos Zoltán. – Sajnos a csapat kiesett az NB II.-ből viszont az egyéni fejlődésem szempontjából fontos év volt a szolnoki. Mint később kiderült, ennek köszönhetően lehet most itt, a Haladásnál. Sok klub keresett a bajnokság vége óta, a Haladásé kicsit az utolsó pillanatban érkezett. Amikor ez az ajánlat befutott, én nem is nagyon mérlegeltem, én egyből tudtam, hogy a továbblépésem szempontjából ez lesz a legjobb opció. Szombathelyen, a Haladás Sportkomplexumban, az Illés Akadémián minden adott a felkészüléshez, a jó futballhoz. A mai futbalban elengedhetetlenek a körülmények, márpedig itt minden rendben van e téren. Emellett jó szakmai stábbal, jó kerettel is rendelkezünk – minden adott, hogy komoly csapat alakuljon ki. Túl vagyunk már egy edzőmeccsen, ahol mindenki egy félidőt játszott.

Egy kemény edzésekkel teli munka méltó lezárása volt a Petrzalka (1-0) elleni, jó iramú felkészülési mérkőzés. Örülök, hogy sikerült gólpasszt is adnom. De én maximalista vagyok, ritkán vagyok elégedett magammal. Ami a célokat illeti, nagyon ambiciózus ember vagyok, mindig magasra teszem a lécet, nem elégszem meg a könnyen elérhető dolgokkal. Mindig azt mondom: meg kell célozni a holdat, legrosszabb esetben a felhők között leszel. Nagyon szeretnék olyan csapatban futballozni, amelyik a feljutásért küzd.

Márpedig a tavalyi év alapján a Haladás jogosan pályázik erre. Ez a keret alkalmas arra, hogy a bajnokságot az első ötben zárja – ez a minimum. Viszont – ahogy említettem is – nagyon komoly elvárásaim vannak mind magammal, mind a csapattal szemben, úgyhogy szeretnék a feljutó helyek valamelyikén végezni. Jó lenne, ha egy nagyon komoly egyesület nagyon komoly ambícióinak meg tudnánk felelni.