– Nem vitás, hogy tavaly szinte egy tökéletes szezont futottunk – fogalmazott Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE spanyol sikeredzője. – Éppen ezért nem lazíthatunk. Tavaly felértünk a csúcsra, most megpróbálunk a csúcson maradni – ami nem lesz könnyű feladat. Többek között azért, mert mindenki minket akar majd megverni. Fejlődnünk kell, sokat fogunk dolgozni. Megpróbálunk a tavalyinál is gyorsabb, energikusabb játékkal előrukkolni. És természetesen a taktikai repertoárunkat is színesíteni fogjuk, igyekszünk meglepni a mezőnyt. Mindkét bajnokságban és a kupában is a célunk, de a BL-ben is szeretnénk egy emlékezetes szezont produkálni. Rutai Balázs érkezésének örülök, hiszen egy fiatal, mégis sok rutinnal felvértezett játékossal bővült a keretünk. Energikus, gólerős, aki nem csak támadásban, hanem védekezésben is a segítségünkre lehet. Ugyancsak örömteli, hogy a tavalyi szezon nagy részét térdsérülés miatt kihagyó Nagy Kevin visszatért közénk – egészséges, teljes értékű edzésmunkát végez. Egyébként az elmúlt két-három hétben már egyéni edzésmunkát végeztek a srácok, vagyis nem a nulláról kezdjük a felkészülést. Szerencsés, hogy a keret gerince együtt maradt, így az eddig megtanult, begyakorolt dolgok működnek. Egy brazil légióssal még bővül a keretünk, bízom benne, hogy a napokban be tudjuk mutatni. Mindent összevetve bizakodó vagyok a jövőt illetően!

– Nagy reményekkel, izgatottan érkeztem Szombathelyre. Bízom benne hogy a csapat megtudja ismételni a tavalyi sikereit, már az én segítségemmel, góljaimmal – mondta a HVSE friss szerzeménye, Rutia Balázs. – Nagyon vonzott a BL-szereplés is, hiszen először léphetek pályára ilyen szintű nemzetközi erőpróbán. Egy erős, profi csapathoz érkeztem, igyekszem minél előbb felvenni a tempót. A játékosok többségét egyébként a válogatottból már ismertem, mindenkivel jó viszont ápoltam, így a beilleszkedéssel nem lesz probléma.

A HVSE július 27-én és 29-én a Kecskeméttel, augusztus 5-én és 6-án pedig a lengyel bajnok Record Bielsko-Biala ellen játszik két-két felkészülési mérkőzést hazai pályán. A bajnokság augusztus 12-én rajtol. A Haladás október végén csatlakozik a Bajnok Ligája mezőnyéhez: a portugál Benficával, az ukrán Khersonnal, valamint a négyes tornát rendező Galatival csap össze Romániában.