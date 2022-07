A szenior vidékbajnokságnak a szabolcsveresmarti Határok nélkül Teniszakadémia létesítménye adott otthont - az erőpróba ezúttal ITF nemzetközi besorolást kapott. Sákovics a +60-as korcsoportban egyéniben, párosban és vegyes párosban is első helyen végzett. A szombathelyi sportember a Budapest bajnokságon is nagyszerűen szerepelt, párosban és vegyes párosban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott a +60-asok mezőnyében.

- A keszthelyi győzelmem azért értékes különösen, mert a fiatalabbak között nyertem - összegzett Sákovics Péter. - Vidékbajnokságot korábban is nyertem már, most azonban mind a három kategóriában begyűjtöttem az aranyérmet - ez a bravúr most sikerült először. Három nap alatt 12 mérkőzést játszottam, vagyis igen erőltetett menetben diadalmaskodtam. A Budapest bajnokság is jól sikerült a két aranyéremmel, de kicsi hiányérzet azért maradt bennem, mert egyéniben kisebb sérülés miatt az elődöntőt fel kellett adnom, így ebben a kategóriában "csak" harmadik helyen zártam.