A bajnokság május végén kezdődött, a mezőny versenyzett Olaszországban (Misano), Magyarországon (Hungaroring), Szlovákiában (Slovakia Ring) és legutóbb Németországban (Nürburgring). Kiss Norbert háromszoros Európa-bajnokként, egyben címvédőként futott neki a szezonnak – és a bajnokság első felét roppant magabiztos teljesítménnyel tudta le. Az eddigi négy versenyhétvégén – 16 futam alatt – kilenc alkalommal elsőként ért be a célba, kétszer lett második, egyszer pedig harmadik. E remek eredménysornak köszönhetően az összetett ponttáblázat élén áll, 48 ponttal előzi meg a második helyezettet.

–Természetesen a címvédés reményében vágtunk neki a szezonnak – fogalmazott Kiss Norbert. – Az optimizmusomat az táplálta, hogy rengeteget dolgoztunk az autón mind a télen, mind a tavasszal. És egy minőségi csomagot sikerült összehozni – minden a helyén van, minden apróság stimmel. Kamionos pályafutásom során talán most érzem először azt, hogy tökéletes technikával versenyzem. Ezért köszönetet kell mondanom a csapat minden tagjának! Erősek, gyorsak vagyunk, megbízható a kamion, jók a beállításainak, még a számunkra korábban kedvezőtlen pályákon is remek eredményeket értünk el. Egyedül a Nürburgringen történtek szomorítanak el: azért büntettek meg minket, és vesztettünk ezáltal fontos pontokat, mert állítólag nagyon füstölt az autó. Teljesen igazságtalan büntetést kaptunk, ugyanis az első futam óta ugyanúgy füstölt az autót, és az ellenfelek is ugyanúgy füstöltnek, mint mi. Ugyanakkor megértem a döntéshozók kétségbeesését, hiszen hétről hétre vertük a gyári csapatokat, akárcsak a sorozatot támogató Iveco versenyzőit – ez egy szimpla sportpolitikai döntés volt, valahogyan meg kellett állítani minket. Mindegy, túltettük magunkat a történteken, és megyünk tovább.

– Az előnyünk jelentős féltávnál – folytatta Kiss Norbert. – Egy hétvégén, ha minden futamot megnyersz, maximum 60 pontot gyűjthetsz be – mi a 48 pontos előnyünkkel közelítünk ehhez. De még nincs vége a szezonnak! Ennek megfelelően a nyári szünet alatt is dolgozunk, próbáljuk tovább fejleszteni a kamiont. Vannak ötleteink, amelyektől sokat remélünk. Például szeretnénk javulni nyers erőben, gyorsulásban, mert a rajtoknál az egyik legfőbb riválisom, Sascha Lenz bizony okozott kellemetlen pillanatokat. A folytatásban is a maximumot fogjuk adni, nem lazítunk egy pillanatra sem – csak így ünnepelhetünk címvédést a szezon végén. Valamint arra is fel kell készülnünk, hogy a bajnokság második fele erőltetett lesz, hiszen bő egy hónap alatt kell ledarálni négy versenyhétvégét. A szezon ezen szakaszában a versenyek között már haza sem megyünk a nyíregyházi műhelybe. Mind a technikára, mind a csapat tagjaira kimerítő napok várnak várnak. De készen fogunk állni a kihívásra!

A bajnokság élmezőnye: 1. Kiss Norbert (magyar) 206 pont, 2. Jochen Hahn (német) 158, 3. Sascha Lenz (német) 152, 4. Adam Lacko (cseh) 122, 5. Antonio Albacete (spanyol) 98.

A bajnokság további menetrendje, szeptember 3-4.: Csehország/Most. Szeptember 10-11.: Belgium/Zolder. Szeptember 24-25.: Franciaország/Le Mans. Október 1-2.: Spanyolország/Jarama.