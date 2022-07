A legutóbb a Soroksárban futballozó Csernik Kornél egyike volt a Haladás első nyári igazolásának. A 23 éves támadó középpályás az FTC-vel 2017-ben Magyar Kupát, két év múlva bajnoki aranyérmet szerzett, 32 alkalommal lépett pályára zöld-fehérben, közte két Európa-liga mérkőzésen is. Korábban hét alkalommal szerepelt az U19-es és háromszor az U21-es válogatottban is. Csernik erőssége lehet a Haladásnak – Németh Szabolcs vezetőedző a felkészülési mérkőzéseken a középpálya jobb oldalon számolt a futballistával.

– Jól érzem magam a Haladásban, jól sikerült edzésekkel és meccsekkel jól sikerült edzőtáboron vagyunk túl – mondta Csernik. – Kemény edzéseket vezényelt a szakmai stáb, ennek köszönhetően jó állapotban vagyunk. Persze valamennyiünkön érződik egy kis fáradtság, de egyrészt ez ilyenkor normális, másrészt a stáb figyelt a megfelelő terhelés és a regeneráció helyes arányára. Ha holnap rendeznék az első bajnokit, mindenki teljes erővel vetné magát a meccsbe. Még egy pici frissítésre van szükségünk, nem lesz gond. Sokan vagyunk új játékosok, de kezd összeállni a csapat – az edzéseken, a mérkőzéseken egyre jobban megértjük egymást. Emellett a pályán kívül is alakul a keret, több csapatépítő programot is tartott a stáb – megismertük egymást. Ahogy – remélhetőleg – jönnek a sikerek, még inkább összeáll minden. Az, hogy ki alapember, ki nem, majd a bajnokságban dől el, mindenki szeretne a kezdőcsapat tagja lenni. Igyekeztem betartani a taktikai utasításokat – szerintem sikerült is. Külön örülök, hogy gólt is szereztem. De ettől még nincs bérelt helyem a kezdőben.

A Haladás egyszer kapott ki a külföldi együttesek ellen vívott felkészülési-mérkőzéseken, négy döntetlent játszott, kettőt megnyert. Vajon Csernik Kornél számára mennyire volt fontos az eredményesség?

– Fontos, erre azért lehet építeni – jelezte a játékos. – Az edzőmeccsek eredménye valamilyen szinten visszacsatolása annak, hogy az edzéseken begyakoroltakat mennyire tudtuk visszaadni a pályán. Játszottunk jó csapatok, nagynevű futballisták ellen is, mindannyian meg akartuk mutatni, mire vagyunk képesek. Volt, amikor fáradtabban, akadt, amikor frissen mozogtunk, de minden meccsen hajtottunk a győzelemért. Az eredmények bizakodásra adhatnak okot. Nem nagyon nézem, hogy a többi együttesben milyen játékosmozgások voltak, ki hová igazolt. Saját magunkkal kell foglalkoznunk. Egy biztos: minden meccsen a győzelemre törünk, amelyre minden esélyünk meglesz.