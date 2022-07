Körmend

A tavalyi szezonban az Oroszlányban játszó, amerikai Brandon Parrish az Egis Körmend legújabb igazolása. A 28 éves kettes-hármas poszton bevethető játékos tavaly 34 mérkőzésen szerepelt az OSE csapatában, ahol 11,1 pontot és négy lepattanót átlagolt mérkőzésenként. A légiós korábban megfordult a portugál bajnokságban, valamint a német másodosztályban is.

Parrish egyelőre 2022. december 31-ig szóló szerződést kötött a klubbal, mivel a nemzetközi indulás miatti többlet terhelést mindenképpen bővebb rotációval tervezi a szakmai stáb.

– Brandon Parrish egy olyan játékos, aki két különböző poszton is a segítségünkre lehet – nyilatkozta Antonisz Konsztantinidesz vezetőedző. – Az a fajta játékos, aki fizikai adottságainak köszönhetően több atletikusságot vihet a játékunkba, mind a védő, mind pedig a támadó oldalon. Nagyon fontos, hogy nem ismeretlenként érkezik a csapathoz, hiszen már tavaly is a magyar bajnokságban játszott. Nagy teherbírású kosaras, aki a segítségünkre lesz abban, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi fronton megálljuk a helyünket. Mivel a költségvetésünk idén is a tavalyihoz hasonló lesz, így olyan játékosokat keresünk elsősorban, akik megfizethetőek és akikkel elérhetjük a céljainkat.

Falco

A 26 esztendős, 211 centis center, Golomán György egy szezont játszott a Falcóban – a belga első osztályban szereplő Proximus Spirou Charleroi csapatától érkezett Szombathelyre. Golomán gyorsan beilleszkedett a sárga-fekete gárdába, mind a nemzetközi színtéren, mind a hazai porondon kulcsemberként számolt vele a szakmai stáb. A válogatott kosaras az alapszakaszban 26 mérkőzésen lépett pályára, 11,2 pontot, 4,8 lepattanót és 1,8 gólpasszt átlagolt. Golomán a litván élvonalban szereplő BC Lietkabelis együttesében folytatja pályafutását – a klub az ULEB égisze alá tartozó EuroCup sorozatban is részt vesz.

Golomán György már a második válogatott játékos, aki távozik a Falcótól, korábban Benke Szilárd írt alá a francia első ligás Dunkerque csapatához.