A Haladás VSE gárdája a női NB II.-es röplabdabajnokság C jelű hétfős csoportjában 5. pozícióban végzett, így a rájátszásban a nyugati alsóházi csoportba kapott besorolást. Mucsi Péterék a felsőházba vágytak inkább, ám az alsóba jutva sem keseregtek, hanem kis túlzással élve végigverték a mezőnyt. Mindössze az utolsó, Emericus elleni szoros meccsükön kaptak ki, de így is magabiztosan végeztek a hat csapatot számláló nyugati alsóház első helyén. – A legnagyobb nehézséget továbbra is a vírus jelenléte okozta, sőt, minket sokkal jobban elkapott, mint tavaly – kezdett elemzésbe Mucsi Péter, a HVSE edzője. – Nem kevés játékosunk esett ágynak. Éppen ezért több kulcsmérkőzésen sem voltunk jelen megfelelő létszámban, így aztán ezeken a találkozókon nem tudtuk hozni a győzelmet annak ellenére sem, hogy a pályára lépők tényleg minden tőlük telhetőt megtettek a sikerért.

De összességében egyáltalán nem volt rossz ez az év, a lehetőségeinkhez képest kihoztuk a szezonból, amit lehetett. Mucsi Péter tájékoztatásul azt is elmondta, hogy jövőre megváltozik a bajnokság. Az NB II.-ben nem lesznek U21- es csapatok, nekik külön létrehoznak egy U20-as bajnokságot, amely az utánpótláskorú együttesek legfelsőbb osztálya lesz. Ebben indít együttest a HVSE is, és lesz egy NB II.- es gárdája is a szombathelyi zöld-fehéreknek. Utóbbi bajnokság várhatóan Kelet, Nyugat és Közép csoportra oszlik. Ami a jövő évi Haladás-csapatot illeti, Mucsi Péter elmondta, hogy a Szombathelyi Sportiskolával együttműködve újabb tehetséges fiatalokat vesz át a HVSE, aminek eredményeként egy 25 tagú kerettel vágnak neki az U20-as, illetve az NB II.-es szezonnak. Hallani lehetett olyan SZoESE körüli pletykákat, amelyek szerint nem Bodzer Attilával kezdik meg a lányok a következő idényt. Az egyetemisták trénere azonban lapunknak úgy nyilatkozott, hogy megszületett a megállapodás, továbbra is ő felel az együttes szakmai munkájáért, immár hatodik éve.

– A bajnokság elejétől fiatalokra próbáltuk építeni a csapatot – idézte fel az elmúlt szezont Bodzer Attila, a Szombathelyi Egyetemi SE női röplabdacsapatának trénere. – Év közben aztán kiesett a feladónk, aki abbahagyta a játékot, ez alaposan megbénította a gárdát. Több játékosunkat is kipróbáltuk feladó pozícióban, ami az utolsó meccsek eredményein sajnos meg is látszott, de teljes egészében nézve a lányok szezonbeli teljesítményét elégedett lehetek. A végére kezdett összeállni az együttes, és ahhoz képest, ahogy kezdtünk, egyáltalán nem rossz az az alsóházi bronzérem. Jelenleg nyolc játékossal rendelkezünk és mivel a Bolyai-iskola a mi utánpótlásbázisunk, ezért jobbára a keretünk attól függ, hogy ki hol tanul tovább. A Bolyaiból általában más városokba vezet a diákok útja érettségi után, kicsi rá az esély, hogy itt maradnak.

A SZoESE férficsapatánál néhány jól sikerült összecsapást leszámítva általában borús volt a hangulat, pedig képességeik alapján többre volt hivatott a Gőczi-alakulat, amely csoportjában a sereghajtó pozícióban zárt. – Döcögősen indult a szezon, aminek a közepe tájékán tudtunk nyerni meccseket, szám szerint ötöt, de aztán a bajnokság vége felé megint leengedett a társaság – emlékezett vissza Gőczi Roland, a Szombathelyi Egyetemi SE férfi röplabdacsapatának edzője. – Előzetesen dobogóra vártam a keretünket, amely végül jelentősen alulmúlta magát. Gond volt az edzésmunkával, ennek következtében nem tudott ös - szekovácsolódni az együttes. Erősen hajlottam arra, hogy a szezon befejeztével lemondok, ám többszöri egyeztetést követően végül maradok. A keretben nagy változások várhatók: 17 évesekkel töltjük fel a csapatot, érkezik egy szélső ütő Veszprémből, aki nálunk folytatja tanulmányait, illetve a régi keretből megmarad egy feladó. Aztán meglátjuk, mire leszünk képesek.