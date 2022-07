Minden gát átszakadt, minden teher lekerült a kőszegi teniszezők válláról, amikor csütörtökön a Halas ellen kiharcolták a felsőházi rájátszást a Szuperligában. A szombati felszabadult játék újabb elképesztő sikert eredményezett, hiszen a vasiak fantasztikus győzelmet aratva 5-2-re ütötték ki a Ferencvárost. Bartakovics Marcell, Vörös Máté, Kéki Márk egyesben, párosban pedig a Vörös-Kéki, valamint a Bartakovics-Khin duó diadalmaskodott.

Következhetett vasárnap a mindent eldöntő végső ütközet az ellen a Győr ellen, amellyel szemben hétközben 5-2-re kikaptak a kőszegi teniszezők. Az esélyesség terhe ezúttal sem Koltay Árpád csapatának vállát nyomta. Kemény csatákat követően végül 4-1-re győztek az erősebb kerettel rendelkező kisalföldiek, akik közül többen is érdekeltek a Davis Kupában.

– Bőven túlteljesítve célunkat sporttörténelmi sikert arattunk a megszerzett ezüstéremmel, hiszen megtörtük a Győr-MTK-Fradi hegemóniát – nyilatkozta Koltay Árpád, a Kőszegi SE csapatvezetője. – Látványos fejlődésen mentek keresztül a fiúk. Azt gondolom, ha egy adott sportágban az ország második legeredményesebbje valamelyik csapat, az méltán büszke lehet teljesítményére. Most mi is büszkék vagyunk, hogy kőszegiekként ilyen messze jutottunk.