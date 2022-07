Balogh Judit az SZKKA kapusa számolt be elsőként nyári élményeiről:

- A nyári szünetet mindig előre megtervezem, mert igazából ez az egy hónap az évben, ammi az enyém és oda mehetek ahová csak akarok, ezért szeretem jól beosztani az időmet. Az első utam haza vezetett a családomhoz, rég láttam őket és nagyon hiányoztak, két hetet otthon is töltöttem, ami mindig hihetetlenül feltölt. Aztán a párommal elutaztunk Görögországba, Zakinthoszra, ami az aktív pihenésről szólt, csodás helyeket fedeztünk fel. Végül, de nem utolsó sorban a barátaimmal Horvátországban töltöttem pár napot, de ott már testileg és lelkileg is készültem az előttem álló nehéz alapozási időszakra. Összességében egy szuper hónapot tudhatok magam mögött, ahol felkészültem az előttem álló következő szezonra - olvasható a szombathelyikezilabda.hu-n.

Forrás: szombathelyikezilabda.hu

Forrás: szombathelyikezilabda.hu

Pődör Rebeka az SZKKA csapatkapitánya pedig így emlékezett vissza nyári élményeire:

- A nyarat Olaszországban kezdtük, volt csapattársunknál, Cristinánál voltunk Bíró Dorinával. Cristina családja Milánó mellett lakik a Maggiore-tó partján, ami maga is nagyon csodálatos volt. Aztán egy kis pihenés után a párommal Londonba utaztunk, elmentünk a Harry Potter stúdióba is, ami hatalmas álmom volt. Ezt követően Mallorcára utaztunk a családdal, rengeteg szép helyen voltunk, a kedvencem a Playa de Muro volt, ami egy kristálytiszta vizű partszakasz. Természetesen, ha itthon voltam, akkor az időm nagy része edzéssel telt. Nagy hangsúlyt fektettünk az súlypontemelkedésemre és úgy érzem rengeteg mindenben sikerült fejlődnöm a pihenőben is. Elég mozgalmasra sikeredett ez a nyár, de sikerült feltöltődnöm és nagyon motiváltan várom az elkövetkezendő szezont

Forrás: szombathelyikezilabda.hu

Forrás: szombathelyikezilabda.hu

- A nyári pihenő pár otthon töltött nappal kezdődött, amit igencsak élveztem. Kirándultunk, bicikliztünk, azonban nem szerettem volna kiesni a ritmusból, így majdnem napi szinten mentem el kondizni vagy futni. Nyaralni június közepén indultunk a családommal Egyiptomba, ahol csodálatos helyekre utaztunk, megnéztük a piramisokat, valamint teljes mértékben a kikapcsolódáson, élményszerzésen volt a hangsúly. Imádtam minden percét és még biztosan el fogok látogatni oda. Hazautazás után még volt pár hetünk, így ezt kihasználva a barátommal töltöttünk pár napot a Balatonon is - mesélte Szmolek Apollónia.