A tavaly 7. helyen záró kőszegi csapat új kerettel futott neki története 15. szuperligás szezonjának. Joachim Kovács személyében egy osztrák légióssal, valamint négy saját nevelésű fiatallal (Markovics Móric, Mayer László, Vágfalvi Simon, Markovits Márton) bővült a játékosállomány. Visszatért a tavalyi szezont sérülés miatt kihagyó Vörös Máté és Kéki Márk. Ismét csatasorba állt Enyedi János, az amerikai légiós, Morris Eric viszont távozott. A gárda a szokásosan a szupeligás tagság megőrzését tűzte ki célként maga elé.

A csoportkör nyitányaként Siófokon nyert KSE (4-3), majd következett egy hazai papírforma vereség a címvédő Győr ellen (2-5), végül az újonc Halas marad alul Kőszegen (6-1). Ezzel az eredménysorral a KSE a 2. helyen zárt csoportjában, bejutott a felsőházba. A felsőházi rájátszásnak a Nemzeti Teniszcentrum adott otthont Budapesten. Az elődöntőben a másik csoport győztese, az esélyesebb Diego-Ferencváros várt a vasi alakulatra. A KSE nagyot játszva, jó taktikát, meglepő felállást választva 5-2-re győzött, és jutott be a döntőbe. A másik ágon a Győr 7-0-ra lépte le az MTK-t. A fináléban megráncigálta az oroszlán bajszát a KSE, de az egyesek után már 4-1-re vezetett az öt Davis Kupa-játékost felvonultató Győr, így eldőlt a csata, az aranyérem sorsa, a két párost már le sem játszották a felek.

– Az elmúlt 15 évben egy bronzérmünk volt, még a 2020-as szezonból, vagyis ez az ezüstérem messze a legjobb eredményünk – összegzett Koltay Árpád csapatvezető. – Megünnepeltük a történelmi diadalt, már amennyire lehetett, hiszen szűk két hét alatt lezajlott a bajnokság, fáradtak voltak a fiúk. Annak, hogy odaértünk a második helyre, komoly visszhangja volt teniszberkekben – mindenki az MTK-t, vagy a Fradit várta ezüstérmes pozícióba. Komoly meglepetést okoztunk, de megérdemeltük a történelmi ezüstöt. Egységes volt a csapatunk, ezúttal elkerültek minket a sérülések, rendre erős kerettel állhattunk ki, és a formaidőzítés is remekül sikerült. Külön öröm számomra, hogy a saját nevelésű fiataljaink is bemutatkozhattak a Szuperligában. A tervek szerint együtt maradt a társaság jövő évre is. Nehéz kiemelni néhány nevet a sok jó teljesítményből. Ha mégis kell, akkor Bartakovicsot meg kell említenem, csupán kétszer kapott ki, az összes többi meccsét megnyerte. A Vörös-Kéki páros pedig messze kiemelkedik a mezőnyből, verhetetlenek voltak. És köszönetet mondok Molnár Sándornak is, az ő támogatása nélkül nem tartanánk itt. Most kicsit szusszanunk, aztán következnek az egyes tornák a hazai, a nemzetközi porondon.

Az ezüstérmes Kőszegi SE kerete: Vörös Máté, Bartakovics Marcell, Szappanos Márton, Khin Dániel, Kéki Márk, Enyedi János, Kovács Joachim, Markovics Móric, Mayer László, Vágfalvi Simon, Markovits Márton, Lipták János (csapatkapitány), Tóth Szilárd (technikai vezető), Koltay Árpád (csapatvezető).