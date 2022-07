Gőzerővel készül a szeptemberben rajtoló 2022-2023-as NB I/ B.-s kézilabda-bajnokságra a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt együttese. Nemcsak a csapatban, hanem a Pődör Zoltán vezette szakmai stábban is történtek változások. Érkezett Mirkó Vujic, aki a felnőtt csapat másodedzői pozíciója mellett ifjúsági gárdát irányítja a következő idényben. A montenegrói-magyar kettős állampolgárságú szakember Több magyar NB I-es csapat mellett kézilabdázott hazájában, Szerbiában és Olaszországban is. Edzői pályafutását Pécsett kezdte, ifjúsági bajnokságot is nyert, illetve irányította az NB I/B-s férfi csapatot. A fizikális felkészítésért és a konditermi edzésekért továbbra is Vincze Tamás erőnléti edző felel, kapusedzői poszton pedig egy fiatal, ambiciózus tréner, Nagy Csenger csatlakozott az SZKKA-hoz.

Pénteken lejátszotta első felkészülési meccseit a szombathelyi alakulat, mindkét találkozóját a SZISE vendégeként vívta a gárda. Minden játékos lehetőséget kapott a bizonyításra. A délelőtti edzőmeccsen még kereste önmagát az SZKKA, de ez teljesen természetes a felkészülés ezen szakaszában. A délutáni találkozón az első mérkőzésből is tanulva már sokkal jobban működött a vasiak játéka, több olyan játékkapcsolat kialakult, amelyeket hasznosítani tudtak. A második összecsapáson meggyőző képet mutattak a lányok, akik összeségében nagyon hasznos edzőmeccseken vannak túl. A megfelelő terhelés mellett próbálták gyakorolni a páros kapcsolatok kialakítását, ez volt a legfőbb cél.

– A munka elején tartunk, sokat kell még dolgozni azon, hogy egybe gyúrjuk a csapatot, de pont az ilyen edzőmeccsekre van szükségünk a fejlődéshez – értékelt Pődör Zoltán vezetőedző. – Nagyon hasznos volt, hogy tudtunk ma két mérkőzést játszani, köszönjük a SZISE meghívását.