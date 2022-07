Az Alba Fehérvár hivatalos oldalán arról számoltak be, hogy aláírta szerződését a Fejér megyei klubbal a nagyszerű idényt maga mögött hagyó, válogatott irányító, Somogyi Ádám. A 22 esztendős kosaras remekül játszott a bajnokságban, komoly érdemeket szerzett az ismételten aranyérmes szombathelyiek sikereiben, a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában is kiegyensúlyozottan teljesített. A válogatottban is egyre több lehetőséghez jut, számít rá Ivkovic Stojan szövetségi kapitány. Vojvoda Dáviddal és Pongó Marcellel együtt kulcs szerepe lesz Somogyinak az Albában a 2022-23-as szezonban.

- Nagy öröm, hogy sikerült leigazolnunk. Ádám fiatal, ambiciózus játékos, mégis már nagy csatákban edződött kosárlabdázó, aki biztosan húzóembere lesz együttesünknek. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy nagy játékos legyen, van még benne fejlődési lehetőség. Bízom benne, hogy ezt meg is fogja mutatni, ezáltal ő is és a csapat is erősebb lesz. – mondta a klubhonlapnak Simon Balázs ügyvezető.

Mint az ismeretes, nem Somogyi Ádám az egyetlen magyar válogatott játékos, aki távozott a nyáron a sárga-feketéktől, ugyanis Benke Szilárd és Golomán György sem marad Szombathelyen, mindkét kosaras külföldön folytatja pályafutását.