A Budapest Titans veretlenül, magabiztosan jutott be a fináléba, míg a Crushers hétről hétre fejlődve, a szezon végére remek formába lendülve. A Titans az alapszakaszban 20-13-ra nyert Szombathelyen. A másodosztály döntőjét Budapesten a Kincsem Parkban, 400 néző előtt rendezték. A legjobb támadósor csapott össze a legjobb védelemmel, hiszen a döntő előtt kihirdették a szezon legjobbjait, és kiderült, hogy a Titans irányítója lett az év legjobb támadójátékosa, míg a Crushers légiósa, Billy Hatten a bajnokság legjobb védője.

A döntőt határozottan, eredményesen kezdte a Titans, rögtön az első támadásából touch-downt (TD) ért el, 6-0-ás vezetésre tett szert. Ám gyorsan magához tért a Crushers, rendezte sorait, és a védekezésére építve megfojtotta a hazaiak játékát. Sőt, az első félidő hajrájában Baranyai Bence passzából Tóth Botond TD-t kapott el, egyenlített (6-6). Már úgy tűnt, döntetlennel ér véget az első játékrész, amikor egy szombathelyi részről eladott labdát TD-vel büntetett a Titans – így a szünetben 12-6-os eredményt mutatott a tábla.

Fordulás után is becsülettel gyűrték egymást a felek – érezhetően meglepte esélyesebb ellenfelét a Crushers. Olyannyira, hogy a harmadik negyedben Bátor Botond futott TD-jével egyenlített, majd a sikeres extraponttal a vezetést is átvette (12-13). És úgy tűnt, hogy ez az előny ki is tart – mert fogyott az idő, és nem bírt a Titans a vasi védelemmel. Azonban szűk két perccel a vége előtt egy ide-oda pattogó labdát megkaparintva, szerencsés körülmények közepette szerzett TD-t a Titans (18-13). És a Crushers már nem tudott válaszolni – így értékes ezüstéremmel zárta a 2022-es szezont.

– A szezon elején a rájátszást, a legjobb négy közé jutást jelöltük ki célként, ezt alaposan túlteljesítettük – összegzett Ács Dávid, a Crushers ügyintézője. – De ha már bejutottunk a döntőbe, természetesen nyerni akartunk. Közel is voltunk a bravúrhoz, jól játszottunk, vezettünk a végén, de a közvetlen hajrában roppant szerencsétlen vereséget szenvedtünk. Most még fáj a vereség, de néhány hét múlva biztosan egy megnyert ezüstéremként tekintünk majd a második helyre. Szép szezont futottunk, hétről hétre fejlődtünk, csapatként és közösségként is sokat léptünk előre. Nem lehetünk elégedetlenek!

Az ezüstérmes Crushers névsora: Baranyai Bence, Bátor Botond, Bauernhuber Dániel, Békei Norbert, Billy Hatten, Böcskei Bálint, Bökfi Kornél, Dallos Barnabás, Dévai Dániel, Devecseri Bence, Eberhardt Dániel, Gálos Márk, Gálos Márton, Gáspár Benjámin, Gergye Zoltán, Hasznos Sebastian, Kiss Patrik, Kocsis Gergő, Markó Bálint, Mészáros Péter, Móritz Gergely, Müller Norman, Németh Patrik, Ökrös István, Pantali Dániel, Pásztor Péter, Piskor Péter, Rába Márió, Radics Rajmund, Radics Roland, Rozmann Ferenc, Rozmann Gábor, Simon Bálint, Szabados Ádám, Szabó Áron, Szalay Bálint, Szép Benedek, Tasnádi Patrik, Tatár István, Tatár Sándor, Tóth András, Tóth Barnabás, Tóth Botond.