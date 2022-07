A 2021/22-es bajnokságban a KSI és a Nagykanizsa mögött harmadik helyen végzett, tehát bronzérmet szereztek a Zoufal Norbert edzette vasi aligátorok. A szombathelyiek utolsó meccsüket május 28-án játszották, így közel kéthónapos pihenőt követően kezdték újra az edzéseket. Az AVUS játékosai a bevált gyakorlat szerint szeptember 1-ig a Fedett Uszodában készülnek, utána visszaköltöznek a saját uszodájukba. Ami a játékoskeretet illeti, egyelőre jóval több a távozó, mint az érkező.

– Múlt héten kezdtük a munkát, hétfőtől péntekig, kilenc edzéssel készültünk, ebből három konditermi foglalkozás volt – tudtuk meg Zoufal Norberttől, aki a felnőttcsapat mellett a klub ifjúsági együttesét is irányítja. – Ez a menetrend a folytatásban sem változik jelentősen. Délelőttönként hosszabb, három-négyezer méteres úszások voltak, délután viszont minimális erősítés mellett a lábmunkára, a technikai gyakorlatokra fókuszáltunk és előkerült azért a labda is. A fiúk zokszó nélkül, lelkesen végzik a gyakorlatokat, egy rossz szavam sem lehet rájuk. A héten viszont már a taktikai elemeket is gyakoroljuk, mivel a gyermek, a serdülő és az ifjúsági együttesek a Magyar Kupában már csoportmeccseket játszanak. Márpedig a felnőttkeretünk egy jelentős részét az ifjúsági pólósok alkotják – idén tehát még a tavalyinál is fiatalabb kerettel vágunk a bajnokságnak.