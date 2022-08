A Haladás remekül kezdte a szezont, a Csákvár elleni hazai 1-1 után a Nyíregyháza vendégeként 1-0-ra nyert, majd legutóbb 2-1-re verte az ETO-t. Noha a Csákvár ellen döcögött a játék, a nyírségiek ellen már javult a vasiak teljesítménye, a Győrrel szemben pedig egészen kiválóan futballoztak a vasiak. Hendikeppel indult viszont a bajnokság a Szeged számára. A Tisza-partiak az eredeti kiírás szerint az ETO és a Szenlőrinc elleni mérkőzésüket is a Szent Gellért Fórumban játszották volna, ám a nagy szárazság miatt a szegedi stadion gyepszőnyege az utóbbi hetekben nem volt játékra alkalmas állapotban, a tervek szerint hétvégén viszont a Dorogot már hazai pályán fogadják az alföldiek.

A 16. helyen álló Szeged a nyitányon 2-1-re kikapott az MTK otthonában, majd 2-1-re győzött Győrött, legutóbb pedig 2-0-ra alulmaradt Szentlőrincen. A nyáron több, az NB I-et is megjárt futballistát igazoltak a kék-feketék, Szakály Dénes, Pintér Ádám, Szatmári Lóránd is Szegedre szerződött. És a Tisza-partján futballozik az egykori Haladás-középpályás, Simon Ádám is. A szakmai munka irányítását nyáron a szerb Aleksandar Stevanovic vette át a nyáron. A 2021/22-es bajnokságban a Hali Németh Milán góljával Szombathelyen 1-0-ra nyert, Szegeden 1-1-re végeztek a csapatok, a vasiak találatát Tóth Milán jegyezte.

– Alaposan kicserélődött a szegediek kerete, a tavalyi fiatalos, lendületes játékosokat rutinos futballistákra cserélték le, akik mellé fiatal, ambíciózus labdarúgók is érkeztek – mondta Németh Szabolcs, a Haladás vezetőedzője. – Figyelemre méltó, hogy Győrben nyerni tudtak a szegediek, úgyhogy mindenképpen nehéz mérkőzésre számítok. Hozzánk nyáron sok új játékos érkezett, idő kell ahhoz, hogy összeszokjanak, de minden sikeresen megvívott mérkőzés erősíti, segíti ezt a folyamatot. Szurkolóink fantasztikusak voltak a Győr ellen – ezúttal is számítunk rájuk, a buzdításukra. Sajnos Mursits, Zvekanov, Szijjártó és Rácz sérült, Csilus és Csernik viszont a héten már velünk együtt edzettek.

A stadion jegypénztárai 14.30-kor nyitnak.