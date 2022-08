– Nem vallottak szégyent a srácok, alaposan odatették magukat – fogalmazott Hadnagy Zsolt vezető scout. – Bebizonyítottuk, hogy Magyarországon is akadnak olyan utánpótláskorú játékosok, akik egy PSV szintjét is meg tudják ütni. Olyan játékosokat tudunk kinevelni, akik a későbbiekben akár magas, nemzetközi szintre is el tudnak jutni. A fiúk rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodtak, szakmailag is új ismeretekre tettek szert – a mögöttünk hagyott egy hétből akkor is sokat profitálhatnak, ha végül nem kínál nekik szerződést a PSV. A holland kollégák most kielemzik a felmérések eredményeit, az edzéseken elvégzett munkát, és értesítenek minket. Bízom benne, hogy a jövőben sikerül majd szorosabbra fűzni a kapcsolatot a PSV-vel – nagyon komoly fogadtatásban részesültünk, minden kívánságunkat teljesítették a hollandok, egyenrangú partnerként kezeltek minket. Kiemelném Illés Béla és Bakos Roland munkáját, az ügyhöz való hozzáállását – komoly elismerés, hogy egy PSV szintű sztárcsapatnál vehettünk részt próbajátékon.