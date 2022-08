Hosszú és viszontagságos utazást követően érkeztek meg a Szombathelyi Sportiskola úszószakosztályának növendékei a Gyermek Országos Bajnokság otthonául szolgáló hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodába, ahol világsztárok garmadája, mások mellett Milák Kristóf és Kapás Boglárka fogadta a vasi úszópalántákat. A négynapos tornán Péter Petra, Samu Adél, Mazák Gábor, Lehotay Nándor, Molnár-Végh Bálint és Pozsonyi Koppány képviselte a SZoSI színeit.

Már a nyitónap remekül sikerült: 50 méter gyorson Pozsonyi Koppány ötödik lett. Igazi sprintfutam volt, a második és az ötödik kettő tizedre volt egymástól, míg a harmadik és az ötödik között mindössze öt századnyi különbség volt. Koppány tovább javított egyéni legjobbján, és immár 26.99 másodperc alatt teljesítette a távot. Ezt követően a 200 méteres vegyesúszás 2009-es korosztályában Koppány a kiváló hatodik helyen ért célba. Az utolsó napra is maradt energiája a SZoSI úszótehetségének, aki nagyszerű teljesítménnyel végzett a negyedik pozícióban a 100 méteres gyorsúszás döntőjében. Pozsonyi Koppány így négy versenyszámából háromban is döntőt úszhatott. Dicséret illeti Péter Petrát és Molnár-Végh Bálintot is, mindketten tudtak javítani egyéni csúcsukon, valamint a váltótagok is mindent megtettek a tisztes helytállásért.

– Kis csapatunknak ezúttal egyértelműen Pozsonyi Koppány volt a húzóembere, akinek egyszer sem remegett meg a lába, csak pár századon múlt volna az éremszerzése, de ettől függetlenül a negyedik, ötödik és hatodik helye is kimagasló eredmény – értékelte tanítványa teljesítményét Tejes Péter, a Szombathelyi Sportiskola úszószakosztályának edzője. – Aki jártas a sportágban, tudhatja, hogy az országos bajnokságra való kijutás is nagyon nagy szó, mivel szintidőhöz kötött. Másrészt adott korosztályban országos döntőbe jutni, azaz ott lenni az ország legjobb nyolc úszója között nem egyszerű feladat. Helyén kell kezelni ezeket az eredményeket, örülök, hogy mindenki javítani tudott eddigi egyéni csúcsán, ezzel ott vagyunk a legjobbak között.