A hagyományoknak megfelelően idén is óriási készülődés előzte meg a Jakab-búcsúi kettes fogathajtóversenyt Gencsapátiban. A szervezőkön ezúttal sem múlt semmi, világszínvonalú versenykörülményeket biztosítottak a résztvevők számára. Összesen 27-en mérték össze tudásukat az akadályhajtás első és második fordulójában. Rendkívül nívós mezőny verődött össze Gencsen, hiszen négy országos bajnok is megjelent a rendezvényen. A hazai hajtók mellett Szlovákiából is érkeztek versenyzők. A színvonalas megmérettetés végül Győr-Moson-Sopron megyei sikerrel zárult, a Győrsági Lovas Egyesület színeiben Fülöp Zsolt diadalmaskodott. Mögötte a szlovákiai Vankó Imre végzett a második helyen, míg a Somogy megyei Zamárdi Petőfi SE hajtója, ifj. Schwarcz Béla lett a harmadik.

A vasiak közül a Savaria LSE versenyzője, Novák Szabolcs zárt a legelőkelőbb pozícióban a negyedi helyével. Nyolcadik lett a Szent Jakab Lovas SE képviseletében Kránicz Ferenc, kilencedik pedig Geröly Tibor, a Főnix LE színeiben.