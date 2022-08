A Haladás és a Siófok egyaránt vereséget szenvedett az előző, hétközi fordulóban. A vasiak hazai pályán 1-0-ra kikaptak a Szegedtől, míg a Siófok 4-1-re maradt alul Győrött. Ezt megelőzően azonban mindkét együttes jól szerepelt, a vasiak az Aqvital Csákvár elleni döntetlen (1-1) után idegenben legyőzték a Nyíregyházát (1-0) és az ETO FC Győrt (2-1) is. A Domján Attila vezette Balaton-partiak odahaza 1-0-ra verték a Diósgyőrt és a Nyíregyházát, a két bajnoki közben 1-0-ra kikaptak Csákváron. Azaz hazai pályán mindkét meccsüket behúzták a sárga-kékek és még gólt sem kaptak.

A siófokiakat erősíti két korábbi szombathelyi futballista, a középpályás Szakály Attila és Nyári Patrik és NB I.-es múlttal rendelkezik a rutinos Nikházi Márk és Polényi Gábor is. És érdemes figyelni kapusukra, a nagy bravúrokra is képes Hutvágner Gergelyre. A legutóbbi bajnokságban Szombathelyen 2-1-e nyert a Siófok, míg Siófokon Tóth Milán találatával 1-0-ra a Haladás.

– A siófokiak hazai pályán eddig remekül szerepeltek, mindkét mérkőzésüket megnyerték – mondta Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Már a tavalyi évben is nagyon stabil együttesük volt, nehéz volt ellenük futballozni, nehéz volt őket legyőzni. Valamennyi csapat – így mi is – megizzadt ellenük. Ami minket illet, a Szeged elleni játékunkból hinyzott a frissesség, az átütőerő, el kell ismerni, ezúttal enerváltan futballoztunk. Úgyhogy nekem is át kell gondolnom, kik azok a játékosok, akik frissek lesznek vasárnapra – valószínűleg emiatt rotálni is fogok a csapaton. Mindenesetre egy biztos, egyáltalán nem feltartott kezekkel utazunk Siófokra, szeretnénk javítani, mindhárom pontot be akarjuk gyűjteni. Hallom, hogy sok szurkoló elkísér bennünket a Balaton-partra, ezúttal is számítunk a buzdításukra, jó lenne, ha idegenben is hazai pályát teremtenének a csapat számára. Igyekszünk ezt győzelemmel meghálálni. Sérültjeink közül a műtéten átesett Vanja Zvekanov és Szijjártó Ármin továbbra is maródi és nem számíthatok Rácz Barnabás játékára sem.