Mint azt korábban írtuk, Viszkeleti Villő 61,29 méteres dobásával kilencedikként került be a kalapácsvetés döntőjébe a kolumbiai Caliban zajló U20-as atlétikai világbajnokságon.

Németh Zsolt és Németh László tanítványának felkészülését már egy sportpszichológus, Gurisatti Lilla – Gurisatti Gréta vízilabdázó testvére – is segítette, aminek nagy hasznát vette Villő Caliban. Ugyanis a női kalapácsvetés döntőjében a második sorozatot követően leszakadt az ég és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 1,5-2 óráig távol tartotta az atlétákat a dobókörtől. Az esőzést követően nem a félbeszakadt kalapácsvetéssel folytatódott a versenysorozat, azt csak a program legvégén pótolták. Így voltaképpen Villőnek 4,5 órát kellett várnia, hogy folytathassa a viadalt. Nem meglepő, hogy a döntős mezőnyből alig akadt atléta, aki javítani tudott korábbi eredményén. Viszkeleti Villő sem tudott már nagyobbat dobni annál, mint amit elsőre sikerült elérnie. A szombathelyi kalapácsvető 61,11 méteres dobásával végül az előkelő ötödik helyen zárt.

– Ez egy szenzációs eredmény – értékelte tanítványa teljesítményét Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Ki kell emelni, hogy Villő a mezőny legfiatalabb tagja volt, U18-as korosztályúként vette fel a harcot az U20-asokkal. Az alapvető célkitűzés az volt, hogy legyen meg a 60 méter, és nagyon szerettük volna Villőt a 12-es döntőben látni. Ez mind össze is jött, a hab a tortán a legjobb nyolcba kerülés lett volna, de Villő ezt is túlszárnyalta, sőt, mindössze 30-35 centiméter választotta el a bronzéremtől. Persze nem vagyunk elégedetlenek, tökéletes az ötödik hely is. Érdekesség, hogy az európaiak elhagyva kontinensüket kissé alulteljesítettek, messze elmaradtak egyéni csúcsaiktól, a dél-amerikaiak viszont magukhoz képest remekül szerepeltek. Örömteli, hogy Villő volt az európaiak között az egyik kivétel, hiszen nagyon közel dobott egyéni legjobbjához, ami jelenleg 61,50 méter. Ez azt is jelenti, hogy mentálisan is állta a sarat. A kedvezőtlen időjárás rányomta bélyegét a versenyre, de Villő még a hosszú kihagyás után is 60 méter fölött dobott. Ha ez nem vb, hanem Eb, akkor harmadik helyen végez. SD