FTC–Haladás-Viktória FC 7-0 (4-0). Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont, 100 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bálint.

FTC: Bíró – Pusztai (Vincze, 73.), Ott, Szabó V., Csigi (Demeter, 56.) – Csányi, Fenyvesi, Barker, Papp (Múcková, 73.) – Bradic (Nagy V., 56.), Vágó. Játékos-edző: Vágó Fanny.

Haladás-Viktória: Schildkraut (Kollár, 85.) – Horti, Balogh, Gődér, Baccaro (Kránicz, 46.) – Németh A. (Németh M., 60.), Urbán (Varró, 75.), Kis (Sweatman, 46.), Feketevízi – Vladulescu, Kiss-Lantos. Megbízott edző: Bíró Bence.

A szombathelyi csapatban Koprena, Nagy Vanessza és Szil továbbra is sérült, viszont először léphetett pályára az uruguay-i válogatott Camila Baccaro. Hiányzott a kispadról a lázas beteg Székely Tibor vezetőedző, helyette a másodedző Bíró Bence irányította a csapatot. Az FTC nagy lendülettel kezdte a mérkőzést és már harmadik percben megszerezte a vezetést. Ezt követően is a hazaiak irányították a mérkőzést, a vendégek enerváltan és sok hibával futballoztak – a hazai csapat pedig sorban rúgta a gólokat. A félidőben 4-0-ra vezetett a Ferencváros. Szünet után sem sokat változott a játék képe, a hazai együttes dominált, a vasi csapat csak a hajrában tudott helyzeteket kialakítani. Az FTC minden tekintetben felülmúlta ellenfelét, ezen a napon nem volt egy súlycsoportban a két gárda. Gólszerzők: Vágó 2 (32., 59.), Csigi (3.), Bradic (30.), Pusztai (39.), Szabó V. (64.), Múcková (83.).

Bíró Bence: – Egyéni és taktikai hibákat is elkövettünk, megérdemelten nyert az FTC. A szünetben megbeszéltük a lányokkal, hogy az első félidőt megpróbáljuk elfelejteni és innentől egy másik meccs jön. A cseréknek is köszönhetően valamit javult a játékunk, de rögzített szituációkból újabb gólokat kaptunk. Ma nem voltunk elég élesek és sérült játékosaink hiányát is megéreztük.