Szünet után eleinte mindkét oldalán célt tévesztettek a tüzérek, aztán a DAC kapta el jobban a fonalat és három góllal húzott el (16-19). Pődör Zoltán időkérését követően feljavult a védekezés és a támadás is hazai oldalon, kezdett összeállni ismét az SZKKA játéka, amit az eredmény is tükrözött (19-19). Rengeteg pontatlanság tarkította a meccset, sok labdát elszórtak a csapatok, de ez a felkészülés ezen szakaszában érthető is. A végjátékban az SZKKA felülkerekedett a DAC-on és végül egy góllal nyert. A tervek szerint legközelebb augusztus 11-én, csütörtökön játszik az SZKKA idegenben a Hypoval.