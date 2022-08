Mindent kiadott magából Halász Bence, a Szombathelyi Dobó SE vb- és Eb-bronzérmes kalapácsvetője, aki a müncheni atlétikai Európa-bajnokságon újabb medállal gyarapította nemzetközi éremkollekcióját. A eugene-i világbajnoksággal ellentétben most csak ketten jutottak 80 méter fölé férfi kalapácsvetésben, akik között Bence élete legjobbját nyújtotta.

– A verseny előtt nagyon jól éreztem magam, de aztán az eső átírta a forgatókönyvet – nyilatkozta Halász Bence Eb-ezüstérmes atléta. – Már ott voltunk a stadion aljában, amikor közölték velünk, hogy leállítják a programot. Onnantól kezdve pedig a bizonytalanságé lett a főszerep, mert nem tudtuk mikor várható a folytatás. Én is dilemmáztam, hogy vajon mi lenne a helyes: pörgessem magam, tartsam melegen az izmaim, vagy üljek le és melegítsek be majd verseny előtt. Végül amellett döntöttem, hogy megpróbálom a kellő hőfokon tartani a testem, míg a többiek leültek. Váratlanul ért bennünket, amikor szóltak, hogy indulhatunk, de legalább már be voltam melegedve a dobáshoz, az ellenfelek pedig nem.

Bencén látszott, hogy a kialakult körülmények ellenére kontrollálja a versenyt, rendkívül összeszedetten és magabiztosan állt dobókörbe.

– Nincs olyan időjárási tényező, ami váratlanul érhet minket, hiszen a Dobó SE-vel minden körülmények között edzünk, kivételt csak tényleg egy szélsőséges időjárás jelenthet, amikor képtelenség dobni. Talán ez volt a döntő, hiszen mi esőben is dobókörbe állunk. Viszont a 80,92-es dobásomból semmire sem emlékszem, annyira eksztázisban voltam. Azt éreztem, hogy a kivitelezés rendben volt, de azt nem gondoltam, hogy ilyen nagy lesz. Inkább arra koncentráltam, nehogy megcsússzak a pörgésnél, mert nagyon nyálkás volt a beton – idézte fel az atléta a versenyt.

Halász Bencét ellenfelei közül a francia Bigot és a lengyel Fajdek gyengélkedése lepte meg leginkább. A még mindig csak 25 éves szombathelyi kalapácsvető úgy érzi, testileg és lelkileg is elfáradt, időbe telik majd, mire kicsit rehabilitálódik. Hátravan még körülbelül három hét a szezonból, azt követően jöhet a jól megérdemelt pihenés.

– A várakozásoknak megfelelően bebizonyosodott, hogy Bence jó formában van – ezt már Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője mondta. – Úgy építettül fel ezt az évet, hogy a vb-n és az Eb-n is jól tudjon teljesíteni. Előny volt számára, hogy nem kellett sokat utazni a tornára, hátrányt pedig az időjárás okozott. Mostanra azonban már nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is felnőtt a feladathoz. Térdműtétje után később tudott bekapcsolódni a munkába, de mindvégig motivált maradt, bizonyítani akart. Nem mindennapi tettet vitt véghez Bence, hiszen az, hogy valaki két egymást szorosan követő világversenyen 80 méter fölötti egyéni csúcsot dob, valóban megsüvegelendő teljesítmény. Ehhez még hozzátehetjük halkan, hogy vetélytársai jóval idősebbek nála, tehát az idő Bencének dolgozik.

Németh Zsolt méltatta Gyurátz Réka teljesítményét is, aki végig stabilan, 69 méter körüli eredményeket dobott a tornán, viszont neki egyelőre még nem jött az a bizonyos várva várt nagy dobás. Így aztán a Dobó SE szakmai stábja Réka helyezésével abszolút elégedett, viszont a méter talán lehetett volna egy picivel jobb.

– Jövőre, ha erre rá tud még tenni két métert, akkor a világbajnokságon is hasonló helyezést harcolhatna ki – tekintett előre Németh Zsolt. A Dobó SE mesteredzője Rába Dániel és Pars Krisztián teljesítményével kapcsolatban elmondta, hogy akad némi hiányérzete.

– Rába Daninak a versenyt megelőzően fájt a térde, de így is nagyon közel volt ahhoz, hogy döntőbe kerüljön. Végül 14. lett, de benne volt az, hogy esetleg 73 méter fölé jusson, de élete első világversenyén ez még nem volt olyan egyszerű. Krisztiánnak ezúttal sajnos nem jött ki a lépés, nem találta a helyét a selejtezőben.