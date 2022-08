A hétvégén kilenc fős különítménnyel vágott neki a soft szakág Magyar Kupa küzdelmeinek a Szombathelyi Darts Klub SE. Egyéniben, párosban és csapatban is megmérettettek a vasi versenyzők. Ágoston Károlyra, Dobos Dávidra, Galambos Bencére, Horváth Imrére, Kámán Lehelre, Kovács Benjáminra, Marton Olivérre, Szabó Andrásra és Szolnoki Tamásra is nehéz csaták vártak. Az első érmet Kámán Lehel szállította, aki egyéniben bronzérmes lett. Lehel nagyon magabiztos teljesítménnyel menetelt a főágon, mígnem a későbbi győztes, Kovács Patrik útját állta. Utána a vigaszágon Takács Gábor is győzni tudott Lehel ellen, de a bronzérem így is remek eredménynek számít.

Párosban a Kámán Lehel-Dobos Dávid nevével fémjelzett szombathelyi duó sem feltartott kézzel várta a meccseit. A tavalyi ezüstérem után most az arany volt a cél.

– Lehet egész nap kiválóan dobott, hozta szokásos, kiváló formáját, én pedig próbáltam minél jobb játékkal segíteni őt – idézte fel Dobos Dávid. – Helyenként ez sikerült is, noha akadtak hullámvölgyek, de ezeket át tudtuk vészelni és végül jól jöttünk ki a párharcokból. Vereség nélkül jutottunk a főágról a döntőbe, ahol a vigaszágról kaptuk meg ellenfélként a Kovács Patrik-Rucska József párost, amely összesítve 3-1-re múlt felül bennünket.

Csapat szinten is vérmes reményekkel vágtak neki a szombathelyiek a küzdelmeknek. Itt előbb csoportokba sorolták az együtteseket. Az SZDCSE bár erős ellenfeleket kapott, első helyen zárta csoportját. A következő mérkőzések sem jelentettek túl nagy akadályt, simán bejutott a fináléba a Kámán Lehellel, Szabó Andrással, Horváth Imrével, Dobos Dáviddal felálló vasi gárda. Végletekig kiélezett meccsen, az utolsó legben hátrányból fordítva drámai körülmények között 2-1-re verték a szombathelyi dartsosok a Vecsést, így elhódították a soft szakági Magyar Kupát.